Jaguar-Land Rover rachète le constructeur Bowler

Jaguar Land Rover vient d’annoncer l’acquisition du constructeur britannique Bowler. Fondée en 1985 par Drew Bowler, décédé le 14 novembre 2016, l’entreprise s’est taillée en 30 ans une solide réputation de spécialiste du tout terrain hautes performances.

Un rachat axé sur l’expertise du tout-terrain

Jaguar Land Rover annonce aujourd’hui qu’elle vient d’acquérir Bowler, le constructeur britannique de tout-terrain à hautes performances, d’équipements spécifiques et de voitures de rallye-raid.

Créée en 1985 par Drew Bowler, l’entreprise spécialisée dans le tout terrain a constitué l’avant-garde en matière de production de véhicules dédiées à la compétition all-road au Royaume-Uni ; son succès s’est construit dans l’univers des rallyes-raids internationaux.

Bowler a su accumuler une expertise largement reconnue dans le domaine de la performance des véhicules tout-terrain, des techniques de production en très petite série et de la robustesse sous conditions extrêmes. L’entreprise est spécialisée dans la conception de véhicules de course tout-terrain, basés sur des châssis de Range Rover et Land Rover Defender.

Une proche parenté

Depuis sa création, Bowler a nourri une très proche parenté avec Land Rover, relation concrétisée par un partenariat de marques en 2012, d’où la création des populaires compétitions Defender Challenge by Bowler en 2014-2016.

Innovation et succès

« Depuis presque 35 ans, le nom de Bowler est synonyme d’innovation et de succès, avec une réputation qui s’est bâtie au cours des compétitions tout-terrain les plus rudes qui soient. Nous voir en position de participer au futur de la marque Bowler et de l’accompagner en tant qu’élément de Jaguar Land Rover, c’est enthousiasmant. Chez Special Vehicle Operations, nous sommes tous impatients de commencer à travailler avec nos nouveaux collègues de Bowler. Ajouter les savoir-faire et l’expérience de l’équipe Bowler à ceux de SV, Vehicle Personalisation et Classic représente un pas important dans notre stratégie de créer un portefeuille de produits et d’entreprises exaltant et diversifié sous la bannière de Special Vehicle Operations. Nous sommes déjà concentrés sur le fait d’assurer la continuité et de soutenir les équipes et les clients de Bowler durant cette transition vers Jaguar Land Rover. » C’est ce qu’a déclaré Michael van der Sande,

Directeur de Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations.

La société Bowler et tout son personnel continueront de travailler dans leurs locaux de Belper, sur le Comté de Derbyshire en Angleterre.

Rappel du palmarès sportif de Bowler

– 1985: Drew Bowler commence à fabriquer et à commercialiser d’intéressantes voitures destinées au safari et aux trials, chez lui dans le Comté de Derby.

– 1991: Drew Bowler remporte l’ARC National Comp Safari

– 2000: Bowler participe pour la première fois au Dakar et court en Europe Centrale

– 2004: Une voiture de Bowler remporte le British Hill Rally Championship

-2005: Bowler atteint son plus grand nombre d’engagés au Dakar, ce qui en fait la deuxième équipe d’usine. Avec le plus haut taux de concurrents ayant atteint l’arrivée

– 2006: Des voitures Bowler remportent à la fois le British Baja National Championship et la French Baja

– 2012: Bowler accepte un partenariat de marques avec Land Rover pour tout ce qui concerne le sponsoring, le marketing et les études techniques

– 2014: Lancement du Defender Challenge pour préparer les concurrents au Dakar. Bowler déménage pour une nouvelle usine

– 2016: Le développement du CSP commence. Le créateur de la société, Drew Bowler, disparaît malheureusement en novembre

– 2018: Des voitures Bowler terminent aux première, seconde et quatrième places du classement général du premier Tuareg Rallye. Débuts du concept Military CSP

– 2019: Jaguar Land Rover rachète Bowler

Crédit photo : Jaguar© et Bowler©

Étiquettes : Jaguar Land Rover