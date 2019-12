La marque TATRA sera exposée au prochain Rétromobile 2020

La prochaine édition du salon Rétromobile se rapproche à grands pas. Un 45ème opus qui se déroulera du 5 au 9 février 2020, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Pour ce prochain grand rendez-vous vintage, la marque automobile TATRA sera de la partie, avec une exposition qui lui sera consacrée.

Le salon Rétromobile 2020 ouvrira ses portes le 5 février prochain, pour les refermer le 9 février. Un programme qui s’annonce encore riche cette année et qui devrait plaire aux aficionados de mécaniques anciennes.

TATRA en exposition

Au programme déjà complet s’ajoute une exposition dédiée à une marque disparue (en tout cas pour la partie automobile) en 1999 : TATRA. Un fabricant tchèque fondé en 1850 qui produit toujours des camions et qui a également fabriqué des autos, des bus et même des avions. En 2019, 1 000 camions sont servis des chaînes de production de TATRA, dont 80% sont partis à l’exportation.

TATRA : petit constructeur et grande histoire

Lorsque l’on pense automobile à moteur arrière refroidit par air, on pense immédiatement Volkswagen ou Porsche. Pourtant la marque précurseur de ce savoir-faire n’était pas allemande mais tchécoslovaque !

Audace, originalité, savoir-faire, élitisme, voici ce qui résume l’esprit de TATRA qui, malgré les bouleversements de deux guerres mondiales et des changements politiques radicaux, s’est toujours démarquée par la recherche de l’aérodynamique et d’une technique avant-garde.

Hans Ledvinka fut l’ingénieur qui marqua l’histoire de Tatra par ses solutions techniques révolutionnaires comme le châssis à tube central, les roues indépendantes, les moteurs à refroidissement par air et les carrosseries aérodynamiques.

TATRA 77 – crédit photo : Vladimir Cettl©

La marque TATRA cultive une grande originalité fonctionnelle, exempte de fantaisie : «Rien n’est gratuit, seule la fonction crée la forme».

Pour sa 45ème édition Rétromobile présente cette grande aventure technique en partenariat avec le Musée TATRA de Koprivnice, le musée du Manoir de l’Automobile situé en Bretagne, et l’atelier Ecorra (spécialiste tchèque de la marque TATRA).

Certaines TATRA exceptionnelles seront prêtées par des collectionneurs tchèques passionnés. Sur cet espace, le photographe Vladimir Cettl ouvrira les portes du sanctuaire des TATRA oubliées au travers d’une exposition de photos inédites.

Tour du Monde de Jiri Hanzelka et Miroslav Zikmund au volant de leur Tatra 87

Le Musée de Zlin apportera les images et les films qui retracent les grands moments de l’histoire de ce constructeur hors du commun et permettra aux visiteurs de découvrir la bouleversante aventure de deux étudiants tchèques, Jiří Hanzelka et Miroslav Zikmund, partis faire le tour du monde au volant d’une TATRA 87 de 1947 à 1950.

RÉTROMOBILE 2020

Du Mercredi 5 au Dimanche 9 Février 2020

Paris Expo Porte de Versailles – Pavillons 1, 2, 3

Mercredi et Vendredi de 10h00 à 22H00, Jeudi, Samedi et Dimanche de 10h00 à 19h00.

Entrée : 19€ en prévente sur le site, 23€ sur place, gratuit pour les enfants de -12 ans.

Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

TATRA 77 DE 1936 – VIDÉO

Étiquettes : Rétromobile 2020