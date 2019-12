Le Ducati Ultimate Week-end : ce sera les 23/24 mai 2020

Ducati organise un grand week-end de pilotage les 23 et 24 mai 2020. L’occasion, pour la première fois, de réunir les écoles officielles de pilotage Ducati, qui prendront possession du circuit Paul Ricard pour un week-end de passion dédié à la découverte, à l’apprentissage et au perfectionnement.

Motardes, motards, ducatistes ! Ducati West Europe lance le Ducati Ultimate week-end sur le mythique circuit Paul Ricard les samedi 23 et/ou le dimanche 24 mai 2020. Ces deux journées permettront de réunir les Ecoles Officielles de Pilotage Ducati pour la première fois en France.

Pour les amateurs de circuit

La « Ducati Racetrack Academy » permettra de découvrir (niveau débutant), de se perfectionner (niveau Intermédiaire) et de progresser (niveau confirmé) sur l’exclusif tracé de 5,8 km aux guidons des nouvelles Panigale V2 et Panigale V4.

• 3 niveaux :

Warm Up : pour ceux qui font leurs premiers pas sur piste.

(Aucune expérience en piste n’est requise).

Evo : pour ceux qui ont une certaine expérience mais qui souhaite améliorer leurs capacités grâce aux conseils des pilotes instructeurs à chaque tour.

Master : cours le plus avancé, basé sur l’analyse théorique approfondie axée sur les techniques de pilotage.

Par groupe de 10 stagiaires maximum, chaque pilote-instructeur de renom assurera un coaching illustré via un système vidéo après chaque session. Les pilotes-instructeurs auront Dario Marchetti pour chef de file, qui dirige cette école de pilotage depuis sa création.

Pour les amateurs de terre

Pour ceux qui préfèrent la terre ou le tout-chemin, l’école « Ducati Enduro Academy » sera aussi présente pour enseigner le pilotage off-road aux guidons des Multistrada 950 S et 1260 S Enduro sur une zone de 9 hectares.

La formule proposée et adaptée aux débutants comme aux confirmés, sera orchestrée par une équipe d’instructeurs menée par l’enduriste et rallyman de renom Beppe Gualini.

• Une journée accessible à tous :

– Des exercices qui vont de l’apprentissage de la meilleure posture sur la moto aux différentes techniques.

– Des exercices de gestion des obstacles, freinage d’urgence,…

– Excursion sur les pistes autour du circuit, pour admirer les vues environnantes et mettre en pratique.

Tout au long des journées, les stagiaires seront formés pour acquérir confiance et élargir leur compétence en matière de pilotage deux roues. Voici le programme :

Racetrack Academy : 1 journée

Une inscription comprend le prêt de la moto, l’accès au grand tracé de 5,8 km du Castellet, un pilote-instructeur de renom pour 10 stagiaires maximum, un coaching vidéo tour après tour, un reportage photo et vidéo individuel, l’accès à un open-bar toute la journée et le déjeuner. A noter que la fourniture de l’équipement piste est possible tout comme l’accompagnement d’une ou plusieurs personnes (tarif location ou accompagnement en sus).

Enduro Academy : 1 journée

Une inscription comprend le prêt de la Multistrada 950 S ou 1260 S Enduro, l’accès à la zone off-road, un pilote-instructeur pour 4 personnes, un reportage photo et vidéo individuel, l’accès à un open-bar toute la journée et le déjeuner. La fourniture de l’équipement est également possible et l’on peut aussi être accompagné d’une ou plusieurs personnes (tarif location ou accompagnement en sus).

Tous les renseignements tarifaires et disponibilités sont disponibles sur le site www.ducati.fr

Crédit photo : Ducati©

