Le Ducati Scrambler est sorti au début de l’année 2015. Une machine dans l’air du temps que nous avions essayée à son lancement et qui fait partie des gros succès commerciaux de la marque italienne (retrouvez notre essai ici ). Aujourd’hui, le fabricant transalpin annonce l’arrivée en concessions de la version « Dark », la moins chère de la collection Scrambler.

Succès à l’italienne

Le Scrambler Ducati est la moto qui a tiré les ventes du fabricant italien vers le haut depuis son lancement en 2015. Sur les 6 premiers mois de cette année, ce dernier s’était en effet écoulé à 9 000 unités, devant la Multistrada 1200 et ses 4 700 exemplaires vendus, La Monster 821 : 3 700 motos vendues, 3 000 Panigale et les autres modèles de la marque.

Plus qu’un modèle : une marque

La marque Scrambler a démarré avec le Scrambler 800 Icon, très rapidement complété par des modèles comme le Full Throttle, le Desert Sled, le Classic ou encore le Café Racer sans oublier la motorisation 400cc. Puis le Scrambler 1100 est venu muscler la gamme fin 2018.

Tous les modèles accessibles au permis A2

La marque Scrambler a permis à une cible de clientèle plus urbaine, plus féminine et moins axée sur la sportivité, d’accéder au savoir-faire Ducati. Elle s’adresse aussi à tous les accédants au permis moto, puisque tous les modèles Scrambler, existent en version A2 et full.

Une « Dark » moins chère que la version « Icon »

Pour 2020, Ducati réserve une version « Dark », vouée à être personnalisée selon les envies et le style de son propriétaire.

Au jeu des différences, le Scrambler 800 Dark est tout d’abord proposé à 8850 euros TTC clients, soit 700 euros en dessous du prix initial de la 800 Icon. Une moto identique hormis la livrée noire, des rétroviseurs ronds au lieu des profilés, des jantes full noires, des clignotants classiques et un entourage de phare noir mat.

Le moins cher des Scrambler

Ce modèle devient non seulement le Ducati Scrambler 800 le plus abordable financièrement mais aussi une nouvelle version éligible au permis A2.

Ce Scrambler Dark arrive à point nommé dans le réseau officiel Ducati pour se garer au pied du sapin accompagné d’une gamme étendue d’accessoires et d’équipements pour le pilote.

Pour plus de renseignements sur le nouveau Ducati Scrambler Dark, rendez-vous sur le site Ducati.fr ou sur sur la page dédiée de la marque pour trouver un distributeur Ducati.

