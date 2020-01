Le Superéthanol a le vent en poupe

Alors que les voitures hybrides, électriques ou roulant à l’hydrogène sont au cœur de toutes les discussions, un autre biocarburant a le vent en poupe en ce moment. En effet, le Superéthanol voit ses ventes augmenter en continu depuis le mois d’août pour atteindre 1446 véhicules en novembre, selon les données AAA DATA.

Des ventes concentrées sur un modèle en particulier

En novembre, les ventes de véhicules au biocarburant se sont majoritairement concentrées sur un modèle, proposé par la marque Ford, le Kuga flexifuel E85, un véhicule qui roule aussi bien au Superéthanol qu’au Super sans plomb 95 ou 98. Par ailleurs, plus de la moitié des volumes a été achetée au mois de novembre par des particuliers. Sur le marché, on retrouve également des modèles chez les trois marques françaises Citroën, Renault et Peugeot, mais aussi chez Volkswagen.

Une motivation économique ?

Pour les acheteurs de ces modèles nouvelle génération, plusieurs arguments économiques entrent en jeu lors de l’achat du véhicule. En effet, un abattement de 40% est réalisé sur les émissions de CO2 des voitures roulant au biocarburant.

L’exemple fourni par AAA DATA est le suivant : le Ford Kuga émet 200g de CO2, il correspond donc normalement à un malus de 10 500 euros. Avec l’abattement, le malus passe à 50€ (c’est-à-dire l’équivalent de 120g de CO2 émis). De plus, les certificats d’immatriculation pour ce type de véhicules sont gratuits dans la plupart des départements, tandis que les sociétés peuvent récupérer la TVA à hauteur de 80% sur le superéthanol.

Pour rappel, le Superéthanol-E85 est compatible avec les véhicules essence produits à partir de 1991 et capables de fonctionner avec un taux d’éthanol contenu dans le carburant. Il peut être utilisé par les voitures « Flex-Fuel » ou équipées d’un boitier spécifique appelé « Boitier E85 ».

Crédit photo : Ford©

