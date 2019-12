Marché auto français : +0,65% en novembre 2019

Le CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles) vient de communiquer les chiffres du marché auto français pour le mois écoulé. En novembre 2019, avec 172 734 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en hausse de 0,65% en données brutes par rapport à Novembre 2018 (19 jours en Novembre 2019 et 21 jours en Novembre 2018).

Le marché auto français du neuf enregistre une hausse de +0,65% en novembre 2019. Sur les onze premiers mois de l’année 2019, avec 2 003 088 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse de -0,25% en données brutes (230 jours de Janvier à Novembre 2019 et 232 jours de Janvier à Novembre 2018).

LES TENDANCES DE L’ANNÉE 2019

Les constructeurs en baisse

Le groupe Nissan enregistre la plus forte baisse du marché en 2019, avec une tendance à -34,83% (37 743 voitures vendues sur janvier-novembre 2019 contre 57 918 ventes sur janvier-novembre 2018).

Le groupe FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) enregistre la seconde plus forte baisse en 2019, avec une tendance à -15,87% (79 304 voitures vendues en 2019 contre 94263 en 2018).

Sur ce marché français, Renault enregistre une baisse cumulée (de janvier à novembre 2019) de -2,11% avec 495 935 voitures écoulées contre 506 646 sur la même période en 2018. Et même si le mois de novembre 2019 enregistre une hausse de +11,53% avec 42 562 voitures vendues, la marque au losange est pénalisée par Dacia sur le même mois, qui affiche -20,90% de ventes.

Alpine : hausse des ventes et baisse de production (!?)

À l’inverse et dans des quantités moindres, Alpine affiche une santé de fer, avec une progression de +53,51% sur novembre 2019. Paradoxe toutefois : Alpine prévoit de diminuer sa production de moitié dès le 1er janvier 2020, passant de 15 à 7 véhicules produits quotidiennement dans l’usine de Dieppe. La raison ? Une diminution des ventes sur le modèle A110 à anticiper l’année prochaine, le fabricant de sportives françaises estimant avoir « fait le plein » de commandes de la part des passionnés français. Et le problème, c’est l’export ! Les ventes à l’étranger équilibreront-elles la baisse des ventes à venir en France ? Pas sûr compte-tenu du manque de notoriété d’Alpine hors hexagone. Pour rappel, Alpine a dépassé en 2019 la production de l’Alpine A110 des années 60, en à peine 2 ans de production ! Il s’était en effet écoulé 7 176 unités du modèle vintage entre 1962 et 1977, un chiffre récemment dépassé par l’usine de Dieppe avec le nouveau modèle d’Alpine.

Le groupe Bmw enregistre une tendance à -3,60% sur 2019 (74 362 véhicules vendus contre 77 141 en 2018), Ford : -6,89% (71 410 unités vendues en 2019 versus 76 693 en 2018) et Tata (Jaguar/Land-Rover) : -8,93% (9 675 véhicules écoulés en 2019 contre 10 624 en 2018).

Les constructeurs en hausse

La plus belle progression enregistrée pour les 11 premiers mois de l’année 2019 revient à la firme japonaise Mitsubishi, qui affiche +44,22% en comparaison de 2018. Le constructeur de Tokyo a en effet vendu 6 497 voitures sur le marché français en 2019, contre 4 505 en 2018.

Volvo affiche +12,15% de progression, avec 18 649 autos vendues en 2019, contre 16 628 en 2018.

Volkswagen est elle aussi dans le vert, avec +7,62% de progression et 254 172 voitures vendues en 2019 contre 236 172 en 2018.

Toyota est à +5,56% de progression sur les 11 premiers mois de l’année 2019 avec 99 993 voitures écoulées contre 94 723 en 2018.

Enfin, l’autre constructeur français, le groupe PSA, enregistre une progression de +0,96% sur 2019, avec 655 380 voitures vendues, contre 649 167 en 2018. PSA qui se positionne comme leader de la vente d’automobiles sur le marché français, avec un total de 655 380 voitures vendues sur les 11 premiers mois de 2019. Dans le même temps, le groupe Renault en a écoulé 495 935 et Volkswagen 254 172 unités.

Constructeurs français : 57,48% des ventes

Sur ces mêmes 11 premiers mois de 2019, les constructeurs français représentent 57,48% des ventes automobile (32,72% pour PSA et 24,76% pour Renault) alors que les constructeurs étrangers se partagent 42,52% du gâteau, avec en tête Volkswagen qui représente 12,69% des ventes du neuf en France.

Crédit photo : Peugeot©

Étiquettes : Marché auto français 2019