Maserati : 105 ans d’histoire et le début d’une nouvelle ère en 2020

Le 1er décembre 1914, Alfieri Maserati s’associait à ses frères Ettore et Ernesto pour créer la « Alfieri Maserati ». La marque au trident fête aujourd’hui ses 105 ans. Un anniversaire qui coïncidera bientôt avec un événement majeur dans l’histoire de la marque.

Un trident de 105 ans

C’est au numéro 1A de la Via de Pepoli, au cœur de Bologne, qu’ouvrit la firme Maserati le 1er décembre 1914. Treize jours plus tard, le 14 décembre, les activités de l’atelier mécanique débutaient officiellement.

Une affaire de famille

Maserati : une véritable affaire de famille puisque c’est un autre frère ; Mario, qui a contribué à la création du célèbre logo au trident, inspiré de la fontaine de Neptune située au centre de Bologne. Un autre frère Maserati ; Bindo, a rejoint la fratrie en 1932, après le décès d’Alfieri.

Premier modèle : la Tipo 26 de 1926

La première Maserati a été fabriquée en 1926. Il s’agit de la Tipo 26 (photo ci-dessous), une voiture de course qui a fait ses premiers tours de roue à la Targa Florio, une course automobile qui s’est déroulé en Sicile entre 1906 et 1977. Elle y remporta la première place, dans la catégorie 1,5 L avec Alfieri Maserati au volant.

Le début de la gloire

Ce fût le début d’une longue série de succès : deux années consécutives à Indianapolis 500 en 1939 et 1940, quatre victoires à la Targa Florio (en 1937, 1938, 1939 et 1940), neuf victoires en F1 et enfin, le Championnat du Monde de F1 en 1957 avec Juan Manuel Fangio.

Transfert à Modène

1939 : suite au rachat de la marque Maserati par la famille Orsi, le siège social de la marque est transféré de Bologne à Modène. 1947 marque la fin d’une époque et le début d’une ère nouvelle. La collaboration de l’entreprise avec les frères Maserati prend fin tandis que la marque au trident lance sa première routière : l(A6 1500 (voir photo ci-dessous).

Nouvelle orientation avec la Quattroporte

À partir de 1963, Maserati amorce un virage important dans son histoire, avec le lancement de la désormais célèbre Quattroporte, une berline de luxe hautes performances qui a créé un nouveau segment de marché jusqu’alors inexistant.

Rachat par Fiat

1993 : l’entreprise est rachetée par Fiat et passera sous le contrôle de Ferrari en 1997. Ce fût une période de transformations majeures, avec la naissance de la 3200 GT en 1998, suivie de la Spyder en 2001, véhicule qui permit à Maserati de reconquérir le marché américain.

2005 : la marque au trident retourne sous le giron du groupe Fiat.

Pénétration de marchés

Depuis, la Quattroporte 5ème génération a été présentée au salon de Détroit. Dotée d’une transmission automatique, cette nouvelle Quattroporte a permis une avancée importante, en particulier sur les marchés américain, japonais et moyen-oriental. La même année, la Granturismo fût présentée au Salon International de l’Automobile de Genève, étape majeure dans l’histoire de la marque. En 2009, ce fût le cas de la GranCabrio.

Ont suivi d’autres nouveautés venues compléter la gamme ; la Quattroporte 6ème génération en 2013, la Ghibli en 2013 et enfin, le Levante, premier SUV de Maserati lancé en 2016.

Style & Élégance

Après plus d’un siècle d’histoire, Maserati continue de produire ses voitures sur l’usine de Modène. Présents sur plus de 70 marchés, les véhicules de la marque se distinguent par leur élégance, leur luxe, leur style, leurs performances et leur qualité de fabrication.

Une Maserati électrique pour 2020

En mai 2020, un événement majeur se produira chez Maserati : la production de la future super-car démarrera à l’usine historique de Viale Ciro Menotti. Un modèle qui adoptera les dernières innovations technologiques. À ce titre, d’importants travaux de modernisation sont déjà en cours sur les lignes de production, afin d’accueillir une future version électrique.

Crédit photo : Maserati©

