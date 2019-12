Nouvelle De Tomaso P72 : une sportive résolument vintage

De Tomaso présente la nouvelle P72. Un bolide qui s’inspire largement de ses aînées des années 60/70, pour se démarquer de la production actuelle. Une voiture hommage à la De Tomaso P70 de 1965 qui se négociera à 750 000 euros H.T.

Une collaboration technique

Le fabricant italien De Tomaso lève le voile sur sa nouvelle De Tomaso P72, présentée en juillet dernier au Festival de Vitesse de Goodwood, au Royaume-Uni. Une voiture, ou plutôt un bolide propulsé par un V8 américain de base Ford rebidouillé à la sauce Roush, le très réputé préparateur américain.

Le groupe motopropulseur de la P72 est donc le résultat d’une collaboration technique entre De Tomaso Automobili et Roush. Le V8 sur mesure de la P72 a été spécialement conçu par une équipe d’ingénieurs de renommée mondiale pour répondre à un ensemble spécifique de performances et de valeurs réglementaires tout en conservant l’esprit des années 60.





Ford/Roush : des liens étroits

« C’est ainsi que nous n’avons émis aucune réserve sur la collaboration technique avec Jack Roush et sa société. Les succès de Roush en matière automobile sont nombreux et son histoire est liée intimement avec Ford. Roush a participé, entre autres, au développement du groupe motopropulseur V8 de 5,4 litres suralimenté de 550 ch de la Ford GT de 2005 ainsi que du V6 biturbo de 3,5 L de 647 ch du groupe motopropulseur Ford GT de 2017 » indique Norman Choi, Président de De Tomaso.

Inspiration vintage

Fortement inspirée par les sportives des années 60/70 et particulièrement par la De Tomaso P70 (voir photo ci-dessous), cette nouvelle P72 rend non seulement hommage au design et à l’esprit de l’original De Tomaso Shelby P70, mais partage également un groupe motopropulseur similaire. Le V8 de 5.0 litres de cylindrée développe 700 chevaux, avec plus de 825 Nm de couple. Un moteur qui tourne au-dessus des 7 500 tours/minute.

Une approche rétro à contre-courant

Ryan Berris, Directeur Général De Tomaso et CMO a déclaré : « À notre avis, le marché est maintenant sursaturé avec des modèles « en édition limitée » à vocation commerciale, principalement commercialisés sur des mesures de performance. Nous en avons assez de cette notion et avons donc adopté une approche à contre-courant avec la P72. Un contraste frappant dans presque tous les aspects du marché actuel, la P72 est une véritable « machine à voyager dans le temps moderne ». Les futurs propriétaires de la P72 se rendront compte de l’importance historique de ce programme et réfutent l’idée selon laquelle il faut produire la plus rapide ou la voiture la plus puissante sur terre pour susciter l’intérêt. Nous nous concentrons sur l’origine et l’expérience globale en tant que marque pour nos clients. »





Un son venu des sixties

L’acoustique du groupe motopropulseur de la P72 était primordiale. Il devait susciter l’émotion tant pour l’utilisateur que pour les passants. La bande sonore du V8 devait être distinctive, car le son de la plupart des super cars V8 est devenu assez homogène aujourd’hui. Le borborygme de la P72 rappelle l’ère des « muscle cars » américain des années 60 tout en créant une sophistication avant-gardiste.

Un important travail acoustique a été réalisé pour limiter tout bruit provenant du turbo afin de fournir cette sensation de moteur atmosphérique, offrant des performances de classe mondiale tout en répondant aux exigences strictes en matière d’émissions pour les marchés américain et européen.

Comme sur la grille de départ du Mans en 1966

Le système d’échappement « symphonique » associe l’acoustique de la De Tomaso V8 avec un arrangement de type « instrumental » spécifique et crée quelque chose de vraiment spécial. La bande-son du moteur de la P72 nous ramène dans le temps comme si elle était sur la grille de départ du Mans en 1966.

Une machine à voyager dans le temps

Avec un châssis en fibre de carbone fabriqué à la main, une boîte de vitesses manuelle et un design unique, la De Tomaso P72 est une combinaison exquise de design d’inspiration classique et de technologie hypermoderne. L’intérieur rétro évoque les souvenirs des prototypes des années 60 et 70, avec des instruments analogiques, du cuivre poli et un revêtement intérieur en cuir diamant. De Tomaso salue à juste titre le modèle comme « une machine moderne pour voyager dans le temps « .

Prix et disponibilité

Le prix de vente provisoire de la De Tomaso P72 a été fixé à 750 000 € H.T. 72 véhicules sont prévus pour lesquels les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Les premiers modèles devraient arriver en Europe fin 2020 chez Louwman Exclusive, distributeur exclusif basé aux Pays-Bas.

Crédit photo : De Tomaso©

Étiquettes : DE TOMASO P72