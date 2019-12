Ouverture des commandes pour le Volkswagen California 6.1

Volkswagen annonce l’ouverture à la commande du California 6.1. Un véhicule de loisirs au look de van pour sillonner les routes en famille, digne descendant du célèbre Combi Volkswagen. Et même s’il ne possède pas l’aura du Combi, ce California 6.1 voit son côté vintage renforcé par une double teinte marron/blanc.

Ouverture des commandes

Les commandes pour rouler en Volkswagen California 6.1 sont ouvertes ! Évolution du T6 sorti en 2015, le van bicolore est proposé avec des moteurs turbo diesel 2.0 litres TDI, délivrant respectivement 110 ch, 150 ch et 198 ch.

Les versions 150 ch et 198 ch sont disponibles en option avec la transmission intégrale (4MOTION) et la boite automatique 7 rapports DSG. Pour information, le California 6.1 est disponible à partir de 49 440€ TTC dans sa version Beach Camper 2.0 TDI 110ch BVM5.

3 niveaux de puissance et 4 finitions

Le California 6.1 est décliné en quatre finitions : Beach Camper, Coast, Ocean et Edition. Il propose une riche dotation de série dès la finition Beach avec l’équipement suivant :

– Projecteurs doubles halogène H7

– Préparation pour dispositif d’attelage (y compris système de stabilisation de remorque)

– Poids total admissible 3080 kg

– Tension de service 12 V et prise 230 V sur l’armature du siège conducteur

– Assistant au démarrage en côte

– Système de contrôle de la pression des pneus (mesure directe)

– Réception de radio numérique (DAB+)

– Table de camping située dans la porte coulissante et 2 chaises pliantes situées dans le hayon

– Banquette/couchette 2 places, coulissante et rabattable en 2 couchages, dans la 3ème rangée de sièges.

Kitchenette de série

De surcroît, le California 6.1 ne se contente pas d’une simple mise-à-jour esthétique et technologique de l’ancien California, en témoigne l’apparition de la nouvelle kitchenette de série sur tous les modèles de la finition Beach.

Cette kitchenette avec réchaud à gaz 1 feu, située sur le panneau latéral gauche lui permet de recevoir une homologation VASP jusqu’à 5 sièges de série.

Nouveau et plus design

La nouvelle calandre avec baguettes chromées ainsi que la nouvelle signature lumineuse et le large choix de nouvelles peintures extérieures ancrent le California 6.1 dans son temps. Une prise d’air a été ajoutée sous la calandre du van pour mieux refroidir le moteur.

Nouveau et sûr

La direction assistée électromécanique et le système de compensation des vents latéraux, tous les deux de série, apportent davantage de sécurité, avec l’aide au maintien dans la voie par exemple ou le Park assist.

Nouveau et confortable

Le nouveau tableau de bord, plus esthétique et plus pratique, ainsi que la nouvelle unité de contrôle centrale facilitent la vie à bord du véhicule. La planche de bord est inédite, avec un écran tactile disponible en 6,5 ou 9,2 pouces. Un compteur digital complet fait son apparition, avec différentes options d’affichage des informations.

Nouveau et connecté

L’App-Connect, de série sur toutes les finitions, et les options Discover Media / Discover Pro avec Streaming & Internet connectent le véhicule à son environnement.

Détail pratique

À noter que le California 6.1 reste sous la barre des 2 mètres, accusant 1,99 mètre de hauteur. Un détail qui permet de payer le prix d’une voiture aux péages, de consommer moins et d’accéder à davantage de parkings souterrains. Ce n’est pas négligeable.

Crédit photo et vidéo : Volkswagen©

(205)

Étiquettes : Volkswagen California 6.1