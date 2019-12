Renault Espace restylé : retour sur les 35 ans du monospace au losange

La cinquième génération du Renault Espace vient d’être relookée pour 2020. Vendu à plus de 1,3 million d’exemplaires depuis 1984, le Renault Espace est un véhicule iconique qui n’a cessé de se réinventer. Sa cinquième génération a été réinterprétée et s’est imposée comme un crossover statutaire, au design affirmé. Que de chemin parcouru depuis le lancement de la première version, c’était en 1984.

Philippe Guédon le visionnaire

L’Espace Renault est sorti en 1984, mais l’idée elle, est née en 1979 dans le cerveau d’un certain Philippe Guédon, PDG alors de Matra Automobiles. Déjà responsable de la Bagheera (voiture au look sportif avec 3 places de front) et du Rancho (ancêtre du Suv), Matra est synonyme de voitures atypiques à la fin des années 70. Rien d’étonnant à ce que son PDG réfléchisse à celle qui succédera à la Rancho.

Et pour ça, il a une petite idée en tête : transposer le van américain au marché européen. Un van synonyme d’espace, de places nombreuses et de liberté. Il demande alors au designer Antoine Volanis (styliste de la Matra) de lui faire une proposition. Il en découlera ce qui fût appelé le « dessin orange » chez Matra, la première proposition du futur espace (voir illustration ci-dessous ©Renault).

Philippe Guédon proposera initialement son projet à Peugeot (logique, Peugeot détient à l’époque 45% de Matra) en leur proposant trois prototypes : P16, P17 et P18 mais fragilisé financièrement par le rachat récent de Chrysler, la marque au lion abandonne le projet. Le PDG de Matra se tourne un temps vers Citroën, en leur présentant le P20 mais la marque aux chevrons décline l’offre. Philippe Guédon se tourne alors vers Renault en proposant le P23, un prototype sur base d’une R18. La marque au losange donne son OK en 1982, le premier modèle espace sortira deux ans plus tard, lançant la mode de ce qu’on appellera le « monospace ».

Rétrospective Renault Espace

Aujourd’hui, Renault présente la 5ème génération de l’espace relooké. Un remaniement qui propose :

-De nouvelles technologies d’aide à la conduite EASY DRIVE incluant les feux de route adaptatifs LED MATRIX VISION, une première dans la gamme Renault, pour un éclairage plus efficace et plus sûr ainsi que l’Assistant Autoroute et Trafic, niveau 2 d’autonomie, qui apporte confort et quiétude au volant.

-L’écosystème Renault EASY CONNECT qui offre une nouvelle expérience de mobilité connectée avec le nouveau système multimédia Renault EASY LINK qui s’affiche sur un écran central de 9,3 pouces et bénéficie d’un affichage numérique « Driver Display » 10,2 pouces au tableau de bord.

-Les réglages MULTI-SENSE et le châssis 4CONTROL à 4 roues directrices, couplé à l’amortissement piloté.

Le style est plus travaillé et la voiture embarque plus de technologies. Ce nouvel espace adopte à l’avant une nouvelle signature lumineuse en « C » avec les fameux LED MATRIX VISION, une nouvelle calandre inférieure et un nouveau bouclier. Même chose pour l’arrière qui reçoit de nouveaux feux et un nouveau bouclier avec 2 sorties d’échappement. Une nouvelle couleur fait également son apparition : le Rouge Millésime, et des jantes 20 pouces viennent chausser la version haut de gamme Initiale Paris (modèle des photos ci-dessous).

+ 2 700 euros

Les motorisations restent inchangées, à l’inverse du prix, qui augmente de 2 700 euros sur la version haut de gamme Blue dCi EDC Initiale Paris, première version à être relookée pour 2020, les autres versions inférieures apparaîtront ultérieurement.

Nouveau Renault Espace 5ème génération restylé

Crédit photo : Renault© – Wikipédia

