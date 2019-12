RETROSIDE : une gamme de side-cars et motos vintage à découvrir

Le vintage a le vent en poupe depuis une décennie maintenant. Plus qu’une mode, c’est devenu un art de vivre au quotidien et s’il est un domaine où le rétro est sur représenté, c’est bien celui de la moto. La société RETROSIDE propose aux aficionados de machines de caractère une gamme originale de motos à découvrir.

Cela fait une bonne grosse décennie que le vintage a envahi notre quotidien. Mode, design, décoration, auto et moto sont des domaines que le rétro n’a pas épargnés. La moto restant celui où la vague vintage a déversé le plus d’eau. En raison de la répression routière en grande partie.

De plus en plus nombreux sont les motards qui se tournent vers des machines personnalisées, préparées et empreintes d’une histoire. RETROSIDE devrait les intéresser, puisque cette entreprise tenue par Grégory Descheemaeker (41 ans) et Luc Masson (52 ans) importe et commercialise des motos anciennes.

Mais pas n’importe quelle moto ancienne, non, il s’agit de modèles Chiang Jiang, une marque chinoise fondée en 1961. Chang Jiang (nom du fleuve le plus long de Chine) est directement issu de la marque URAL qui elle-même est une version russe de la marque BMW et de son fameux modèle R71 de la seconde guerre mondiale. Ces produits sont commercialisés sous la marque RETROSIDE.

RETROSIDE propose à ses clients de restaurer des motos ou side-cars de la marque Chang Jiang à la demande. Couleurs, matériaux, équipements, matières sont choisies par les clients. Version militaire ou de route, pour les reconstitutions historiques ou pour la balade, en solo ou en trio, avec ou sans son chien, RETROSIDE propose de nombreuses versions.

Un accord récent avec le fabricant de tente CABANON, permettra de proposer un modèle de tente adapté au side-car et une bâche de panier spécial chien. Cette customisation est rendue possible par la présence en Chine d’une filiale de SAPRODI et par la création d’un réseau de prestataires fiables et régulièrement inspectés.

Pour découvrir les modèles proposés par RETROSIDE, rendez-vous directement sur leur site en cliquant ici. Vous découvrirez également une gamme d’accessoires dédiée à leurs motos.

Crédit photo : RETROSIDE©

