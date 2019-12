Tag Heuer rend hommage à Fangio et Senna

TAG Heuer présente trois nouvelles éditions limitées, en hommage aux deux plus grands champions de l’histoire du sport automobile : Ayrton Senna et Juan Manuel Fangio. Deux de ces nouvelles montres de sport pour homme, intègrent des éléments de design faisant référence à la montre qu’Ayrton Senna aimait porter, mais également à son pays d’origine, le Brésil. La dernière montre fait, quant à elle, référence aux origines de Fangio, l’Argentine.

La marque horlogère suisse fondée en 1860 (Par Edouard Heuer) Tag Heuer présente pour cette fin 2019 trois éditions limitées, en hommage à deux très grands champions du sport automobile : Ayrton Senna et Juan Manuel Fangio. Une rencontre entre 3 légendes; 1 pilote brésilien, 1 pilote argentin et une marque suisse de renom.

TAG Heuer Carrera Heuer 02 T Édition Spéciale Ayrton Senna

Ayrton Senna, pilote émérite, fait parti intégrante de la riche histoire de TAG Heuer dans la Formule 1. Il a été le tout premier visage de la campagne « Don’t Crack Under Pressure » lancée en 1991 par l’Horloger Suisse. 25 ans après sa disparition, TAG Heuer lui rend hommage, avec une montre aux couleurs du Brésil et limitée à 65 exemplaires : la TAG Heuer Carrera Heuer 02T Édition Spéciale Ayrton Senna. Son boîtier en céramique noire matte de 45mm arbore une lunette avec une échelle tachymétrique et une gravure, peinte en jaune, du symbole du pilote ainsi que de son nom. Des touches de jaunes se retrouvent également sur les aiguilles et le cadran squeletté. Ce dernier permet d’entrevoir le mécanisme de la montre et met en exergue le Tourbillon positionné à 6h. Le fond de boîtier, en verre saphir, est décoré du célèbre casque de Senna et est gravé au numéro de la pièce : XX/65. TAG Heuer a choisi de limiter à 65 exemplaires cette édition pour rappeler le nombre de pole positions que Senna a remporté au court de sa carrière.

Prix public conseillé : 19 100 euros – Packaging spécial

TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02T Édition Spéciale Ayrton Senna

Référence CAR5A99.FT6174

Mouvement

Calibre Heuer 02T tourbillon, mouvement Manufacture TAG Heuer, Chronographe tourbillon certifié COSC, diamètre 31 mm, 33 rubis, fréquence du balancier de 28,800 alternances par heure (4 Hz), 65 heures de réserve de marche.

Fonctions

Chronographe avec secondes et minutes, tourbillon, affichage des heures, des minutes et des secondes.

Boîtier

Diamètre de 45 mm, boîtier en céramique noire matte et lunette avec échelle tachymétrique et logo SENNA, glace saphir avec traitement anti reflet, couronne en acier revêtu de PVD noir et caoutchouc, boutons poussoirs en acier revêtus de PVD noir, fond de boîtier en saphir et acier revêtu de PVD noir avec une gravure spéciale SENNA, gravure XX/65, étanche à 100 mètres (10 bar)

Cadran

Cadran squeletté noir opalin, rehaut noir avec échelle des 60 secondes/minutes, compteur des heures en rhodium avec un le logo « S » de Senna jaune laqué, Index en rhodium et aiguilles recouvertes de SuperLuminova® jaune et vert.

Bracelet

Bracelet en cuir de veau noir mat, boucle déployante en titane noir.

Edition limitée à 65 montres

TAG Heuer Formula 1 Calibre 16 Édition Spéciale Ayrton Senna

Le deuxième chronographe en hommage à Senna possède également des éléments de design en rapport avec le célèbre pilote. Le boîtier acier de 44mm arbore une lunette en céramique noire sur laquelle a été gravé un « S » stylisé (logo de Senna), son nom ainsi que les graduations d’une échelle tachymétrique. Le cadran gris anthracite et les index laqués rouge donnent le ton : La TAG Heuer Formula 1 Edition Spéciale Ayrton Senna est une véritable montre de sport pour homme reflétant l’ADN automobile de l’Horloger Suisse.

Les références à Ayrton Senna ne s’arrêtent pas là, puisque le chronographe se pare du bracelet aux maillons en forme de « S » adopté à la fin des années 80 par le pilote. Cette forme particulière à l’avantage d’apporter du confort à celui qui le porte.

Facilement reconnaissable par son casque jaune aux bandes verte et noire, Senna portait les couleurs du Brésil depuis le championnat du monde de Karting de 1980. Raison pour laquelle, l’Horloger Suisse a décidé de faire graver cet emblématique casque sur le fond de boîtier de sa montre.

Prix public conseillé : 2 900€ – Packaging spécial

TAG Heuer Formula 1 Calibre 16 Édition Spéciale Ayrton Senna Référence : CAZ2017.BA0647

Mouvement

Mouvement chronographe automatique Calibre 16, diamètre 30.4 mm, 25 rubis, fréquence du balancier de 28,800 alternances par heure (4 Hz), 42 heures de réserve de marche.

Fonctions

Chronographe avec secondes et minutes, date, compteur des minutes du chronographe à 12 heures, compteur des heures du chronographe à 6 heures, compteur des secondes à 9 heures, aiguille des secondes du chronographe au centre.

Boîtier

Diamètre de 44 mm en acier poli, lunette fixe en céramique noire polie avec échelle tachymétrique et gravure SENNA, glace en verre saphir, couronne en acier poli à 3 heures et boutons poussoirs en acier à 2 et 4 heures, étanchéité 200 mètres (20 bar), fond de boîtier vissé en acier avec un design spécial SENNA.

Cadran

Cadran gris anthracite soleillé, rehaut blanc avec échelle des 60 secondes/minutes, deux compteurs blancs à 6 et 9 heures, un compteur en rhodium noir à 12 heures, index et aiguille centrale rouges laqués, aiguilles des minutes et des heures en rhodium et SuperLuminova®

Bracelet

Bracelet en acier poli et brossé et boucle déployante avec double sécurité et extension pour la conduite.

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Édition Spéciale Fangio

Juan-Manuel Fangio, alias « El Maestro » (« Le Maître »), fait parti des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1. Ses performances sont exceptionnelles : cinq fois Champion du Monde, 29 pole positions, … Alors pour rendre un hommage à la hauteur du pilote, TAG Heuer a décidé d’habiller sa TAG Heuer Carrera Calibre 16 au couleur de l’Argentine.

Le code couleur est simple et élégant : un boîtier de 41mm en acier, associé à une lunette noire, un cadran noir où sont peintes deux bandes bleues et une bande blanche, des compteurs blancs et une aiguille centrale bleue. Le blanc et le bleu sont un clin d’œil au drapeau de l’Argentine, pays d’origine de Fangio. Les fans du pilote retrouveront également la signature de Fangio sur la lunette et un portrait gravé sur le fond de boîtier acier.

Prix public conseillé : 4 550 euros – Packaging spécial

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Édition Spéciale Fangio

Référence : CV201AT.FC6475

Mouvement

Mouvement chronographe automatique Calibre 16, diamètre 30.4 mm, 25 rubis, fréquence du balancier de 28,800 alternances par heure (4 Hz), 42 heures de réserve de marche.

Fonctions

Chronographe avec secondes et minutes, date, compteur des minutes du chronographe à 12 heures, compteur des heures du chronographe à 6 heures, compteur des secondes à 9 heures, aiguille des secondes du chronographe au centre.

Boîtier

Diamètre de 41 mm en acier poli, lunette fixe en céramique noire polie avec échelle tachymétrique et gravure Fangio, glace en verre saphir, couronne en acier poli à 3 heures et boutons poussoirs en acier à 2 et 4 heures, étanchéité 100 mètres (10 bar), fond de boîtier vissé en acier avec gravure spéciale Fangio.

Cadran

Cadran noir opalin, rehaut blanc avec échelle des 60 secondes/minutes, trois compteurs blancs à 6, 9 et 12 heures, index et aiguilles des minutes et des heures en rhodium et SuperLuminova®, aiguille centrale bleue.

Bracelet

Bracelet en cuir microperforé noir et boucle déployante.

Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : Tag Heuer©

(183)

Étiquettes : TAG Heuer