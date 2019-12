Tracteurs d’occasion ou vintage : un marché riche en offres

Le vintage a le vent en poupe et ce, dans de nombreux domaines. Mode, design, automobile, moto, décoration, autant de secteurs touchés par la vague du rétro. Il en est un autre dont on parle moins, ou peu, celui des tracteurs agricoles. Des modèles anciens se dénichent sur le net et pour l’édition 2020 du salon Rétromobile, une exposition spéciale dédiée aux tracteurs fera son apparition.

Tracteurs contemporains et vintage

La vague du rétro n’est pas près de s’échouer sur la plage. Toujours haute et puissante, elle touche de nombreux et différents domaines. Il en est un dont on parle peu mais qui a ses afficionados ; les tracteurs agricoles.

Certains sites spécialisés tel que Agriaffaires (leader du marché dans la vente de matériel agricole et de tracteurs d’occasion, site fondé par 3 agriculteurs français en 2000) proposent diverses offres, les nombreux modèles sur le site proposées à la vente, avec plus de 275 000 annonces, confirment la multitude de tracteurs et autre matériel agricole qui s’y échangent aujourd’hui.

Des Youngtimers aussi

Des véhicules utilitaires et professionnels qui vont du très récent, comme le Massey Fergusson 7716 de 2017 de 160 cv vendu 78 000 euros, à autre Massey Fergusson 158 très vintage de 1974 et développant 60 cv, vendu 4 500 euros. D’autres offres sont disponibles ici proposant au choix des modèles très contemporains ou rétro, en passant comme pour les voitures, par les Youngtimers.

C’est le cas d’un modèle Ford 6660 de 1985 (60 cv) vendu 9 000 euros, ou d’un John Deere 3040 de 1983 (90 cv) proposé à 5 500 euros.

L’avantage des modèles rétro est de se négocier à des prix attractifs, ce qui intéressera les jeunes exploitants au budget contenu, comme les collectionneurs qui veulent faire grossir leur gamme à moindre prix. Surtout quand on sait qu’un tracteur est aussi solide qu’on roc et qu’il peut avaler les heures de travail, comme les années, sans grosse difficulté et à condition qu’on l’entretienne régulièrement.

Un attrait grandissant

Un attrait grandissant pour les modèles de tracteurs rétro, confirmé par leur succès et leur nombre sur la Traversée de Paris à laquelle nous assistons chaque année. Autre indicateur qui confirme l’intérêt du public et des collectionneurs pour ce type d’engins : la présence cette année sur le salon Rétromobile d’une exposition qui leur sera entièrement dédiée.

Une grande Première dans l’histoire du salon, qui présentera une trentaine de tracteurs représentant 11 constructeurs historiques actuels.

Parmi ces modèles seront mis en avant des tracteurs rares, parfois même jamais exposés. Un événement rendu possible grâce à la collaboration des constructeurs automobiles, de plusieurs musées et collectionneurs privés qui ont su préserver ce patrimoine symbolisant le dur travail de la terre : le Conservatoire Citroën, le Musée Maurice Dufresne, Le Compa, le conservatoire de l’agriculture, le Musée Charolais du Machinisme Agricole, le Conservatoire Rural de Gascogne, les sociétés de transports PREVOST et PREMAT.

Quelques chiffres

-2 millions de tracteurs neufs sont vendus dans le monde chaque année

-En 2016, la France possédait 1 060 000 tracteurs, contre 1 500 000 en 1990

-Le nombre total de tracteurs dans le monde s’élève à 20 millions d’unités

-La moyenne d’utilisation d’un tracteur en France est de 7 000 heures

-62% des agriculteurs conservent leur tracteur plus de 10 ans

-50% : c’est la décote moyenne d’un tracteur en 8 ans

Crédit photo : Pixabay©

