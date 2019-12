Une Ford GT à monter dans les kiosques le 26/12/2019

Les éditions Altaya lancent un nouveau modèle réduit à assembler soi-même : la mythique Ford GT. Le numéro 1 sortira en kiosques le 26 décembre prochain, cadeau de Noël pour les aficionados de la sportive de légende, championne aux 24 heures du Mans entre 1966 et 1969.

Les éditions Altaya vont sortir un nouveau modèle réduit à assembler soi-même : la légendaire Ford GT. Une légende de compétition qui a remportée les 24H du Mans en 1966, 1967, 1968 et 1969. Une épopée superbement retracée dans le film « Le Mans 66 » sorti au cinéma le 13 novembre dernier (retrouvez notre article en cliquant sur ce lien) et réalisée par James Mangold, avec Matt Damon et Christian Bale.

Le numéro 1 sortira chez les marchands de journaux le 26 décembre 2019, au prix mini de 0,50 euros. Le numéro 2 lui, arrivera le 9 janvier 2020 au prix de 4,99 euros, suivi du N°3 le 23 janvier 2020, au prix définitif de 10,99 euros.

Suivez bien les dates de parution

Soyez bien attentifs aux dates de sortie (le magazine sortira tous les 15 jours, c’est un bimensuel) parce que nombreux sont les insatisfaits qui nous écrivent à chaque parution d’une nouveauté, pour nous demander où trouver le produit. Pour rappel nous ne sommes pas éditeurs de ces produits, nous ne faisons que vous donner l’information quand un nouveau modèle vintage arrive dans les kiosques.

Cependant et pour vous éviter de perdre du temps, vous pouvez vous rendre sur le site trouverlapresse.com afin de connaître le revendeur le plus proche de chez vous.

Le modèle réduit Ford GT sera terminé au bout de 110 numéros, en voici les données techniques :

• Échelle : 1/8

• Dimensions : 51 cm x 13 cm x 23 cm

• Poids : 8 Kg

• Capot moteur et coffre avant ouvrants

• Phares et feux de stop

• Matériaux de grande qualité, en métal et plastique injecté

• Moteur reproduit jusque dans les moindres détails

• Roues orientables par le volant

Autre possibilité pour ne pas manquer un numéro : vous abonner. Pour ce faire, rendez-vous directement sur le site des Éditions Altaya en cliquant ici.

Montez votre Ford GT – sortie du numéro 1 : 26/12/2019 – périodicité : bimensuelle – prix du N°1 : 0,50 euro – codification produit : 03393 – Éditeur : Éditions Altaya – vendu chez les marchands de journaux – distribution : PRESSTALIS.

