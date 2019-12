Une Simca Rallye Emisul de 1966 sera présentée au Rétromobile 2020

À l’occasion du prochain salon Rétromobile qui se tiendra à Paris du 5 au 9 février 2020, l’organisation et le club Vedette présenteront une voiture jamais vue en France, la Simca Rallye Emisul de 1966.

Ultime évolution de la SIMCA V8 Chambord française, la Simca Do Brasil est propulsée par un moteur culbuté de 140 CV et est équipée d’une boite 6 vitesses.

La Simca Do Brasil

Les toutes premières «Vedette» françaises en 1949 étaient des FORD SAF à moteur V8 soupapes latérales de 60 CV. Ces voitures étaient reconnaissables à leur carrosserie dite à «dos rond». En 1954, Simca rachète Ford France. 4 ans plus tard, l’entreprise fonde au Brésil la société SIMCA DO BRASIL à Sao Bernardo. D’abord simple unité de montage avec des pièces venues de France, cette usine, sous la direction de l’ingénieur Français Jacques Pasteur, développa les productions locales et fit évoluer les modèles tant en carrosserie qu’en mécanique, jusqu’en 1968 date de l’arrêt définitif de cette gamme.

Un modèle extrêmement rare

La superbe Simca Rallye Emisul 6M de 1966 qui sera présentée lors du Salon Rétromobile 2020 est de couleur dorée «Goldfinger», probablement par référence au film de James Bond. C’est un modèle extrêmement rare puisque produit à seulement 597 unités pendant la seule année 1966. La boite de vitesse 6M était optionnelle sur le modèle Rallye. Peu de voitures en furent équipées et on ne saurait dire aujourd’hui combien il en existe encore. Cette boite six donne la possibilité d’avoir trois vitesses longues pour la route et trois vitesses courtes pour la ville ou la montagne. Un contacteur électrique monté sur la planche de bord permet la sélection de ces deux gammes de vitesses.

Made in Brésil

La modification du moteur «Aquilon» a été entièrement réalisée au Brésil. Après l’adaptation d’un allumage transistorisé, l’ingénieur Jacques Pasteur a repris la conception du kit ARDUN développé par un belge d’origine russe et naturalisé américain : Zora Arkus Duntov. Ce kit transforme le moteur Ford Aquilon à soupapes latérales en un moteur à soupapes en tête et chambre de combustion hémisphériques, beaucoup plus performant et plus moderne. Un fort gain de puissance et un meilleur refroidissement ont permis au vieil Aquilon de passer des 60 CV d’origine à 130 CV pour les Chambord et même 140 CV pour les Rallyes et les Présidence ! Aujourd’hui il n’existe que 2 Emisul répertoriées.

Sillonner la France

Carlos, le propriétaire actuel a acheté ce joyau de l’automobile en 2005 à un certain Monsieur Flavio qui était en sa possession depuis 1978. Il en a immédiatement commencé la réparation : « Tout d’abord le moteur fut minutieusement reconstruit, la carrosserie fut reprise et repeinte dans sa couleur d’origine «goldfinger métallisée» ». Mais en 2008, il abandonne finalement le projet. L’intérieur était alors inachevé et la boite six vitesses non remontée. La voiture fut mise en sommeil dans un musée jusqu’en mars 2019. « Aujourd’hui, je suis vraiment heureux de l’avoir totalement restaurée et préparée pour Rétromobile 2020. Et après le salon, j’ai bien l’intention de sillonner la France en Rallye Emisul dans le cadre des activités du «Club Vedette France».

RÉTROMOBILE 2020

Du Mercredi 5 au Dimanche 9 Février 2020

Paris Expo Porte de Versailles – Pavillons 1, 2, 3

Mercredi et Vendredi de 10h00 à 22H00, Jeudi, Samedi et Dimanche de 10h00 à 19h00.

Entrée : 19€ en pré-vente sur le site, 23€ sur place, gratuit pour les enfants de -12 ans.

Plus de renseignements en cliquant sur ce lien.

Crédit images : Publicité et photos fournies par le Club Vedette et Rétromobile

