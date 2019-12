Volkswagen Golf 8 : retour sur 45 ans de Golf

La nouvelle Golf de Volkswagen arrivera en concession en février 2020. Huitième génération du best-seller de la marque, elle reste globalement inchangée mais la version 3 portes disparait du catalogue. 45 ans après le lancement de la première version, Monsieur Vintage revient sur les différents modèles de Golf, depuis 1974.

Arrivée en février 2020

La Golf 8 a été présentée officiellement le 24 octobre dernier à Wolfsburg, fief de Volkswagen, le dernier salon de francfort étant réservé à l’ID.3. Le nouveau modèle du best-seller allemand arrivera dans les concessions en février 2020, l’occasion pour nous de revenir sur cet incroyable succès automobile qu’a été la Golf, vendue a plus de 35 millions d’unités.

NOUVELLE GOLF 8 VOLKSWAGEN

Un changement en douceur

Concernant la Golf 8 et comme à l’accoutumée, le changement n’est pas flagrant, parce qu’on ne change pas (radicalement) une formule qui gagne, le risque est trop gros. Même design global, plutôt classique, le changement se fait davantage à l’intérieur qu’à l’extérieur, en notant au passage que la version 3 portes disparaît du catalogue.

Un intérieur qui met l’accent sur la technologie et la sobriété, avec l’adoption d’une nouvelle planche de bord horizontale qui intègre un écran central de 10 pouces disponible en option.

Le numérique est à l’honneur avec une instrumentation complète (vois les photos) et la disparition de commandes à impulsion, remplacées par des touches désormais tactiles. Et si vous n’avez pas envie de passer par les touches sur l’écran, vous pouvez directement actionner les commandes par commande vocale.

NOUVELLE GOLF 8 VOLKSWAGEN

La qualité de finition est identique à la GOLF 7 à savoir, excellente. Les tarifs n’ont pas encore été communiqués, mais on connaît d’ores et déjà les motorisations de cette nouvelle Golf 8, en précisant qu’il n’y aura pas de version 100% électrique (la e-Golf n’est donc pas renouvelée) :

8 types de propulsion

Efficacité électrique. La nouvelle Golf sera proposée avec les moteurs suivants : essence, diesel, gaz naturel (CNG), semi-hybride et hybride rechargeable. Tous les moteurs essence et diesel sont des moteurs avec turbo-compression et injection directe. Après la commercialisation de tous les moteurs, ses niveaux de puissance seront compris entre 66kW/90ch et plus de 221kW/300ch. Pour la première fois, huit types de propulsions sont mis à disposition pour la Golf. En outre, une nouvelle boîte mécanique à 6rapports a été développée pour les modèles à traction avant, permettant de réduire davantage les émissions de CO2. Tous les moteurs de la Golf satisfont aux exigences de la norme antipollution Euro 6d.

NOUVELLE GOLF 8 VOLKSWAGEN

Cinq moteurs pour le lancement de la prévente. À partir du mois de décembre, la nouvelle Golf sera d’abord configurable en Allemagne avec cinq versions de propulsion : deux moteurs à essence (TSI de 96kW/130ch et 110kW/150ch), une nouvelle propulsion hybride légère (eTSI de 110kW/150ch) et deux moteurs diesel (TDI de 85kW/115ch et 110kW/150ch).

Retour dans le passé

La Golf est un des grands succès automobiles du XXème siècle. L’occasion avec l’arrivée de la nouvelle Golf 8 de revenir sur cet incroyable triomphe, en jetant un coup d’œil dans le rétroviseur, depuis 1974.

L’historique de la Golf : Sept générations et plus de 35millions d’exemplaires vendus

Golf I : de 1974 à 1983

La première impulsion

La première Golf produite en série sortit des lignes de production en mars 1974 à Wolfsburg et fut disponible chez les concessionnaires Volkswagen dès le mois de mai de la même année. Alors que la Coccinelle, avec son moteur et sa propulsion arrière dominaient le marché, une nouvelle ère commença enfin : celle du moteur transversal avant et de la traction avant. Ce mouvement débuta peu avant le lancement du Scirocco et de la Passat présentée en 1973. Avec la Golf, la classe présentant les meilleures ventes était désormais également convertie aux nouvelles technologies. En tant que digne successeur de la légendaire Coccinelle vendue à plus de 21,5millions d’exemplaires, la Golf I conçue par Giorgetto Giugiaro et Volkswagen devait répondre à des attentes incommensurables afin de poursuivre l’histoire à succès de la voiture la plus vendue jusqu’alors. Cependant, son concept d’entraînement moderne et sûr, sa grande polyvalence grâce au capot arrière et au dossier de banquette arrière rabattable, et son design ont convaincu tant de conducteurs que la millionième Golf fut vendue dès le mois d’octobre1976. Au total, 6,99millions d’exemplaires de la première Golf furent vendus sur tous les continents de notre Terre (y compris tous ses dérivés ainsi que la Jetta, une voiture très similaire datant de la même époque).

Golf II : de 1983 à 1991

La première évolution

C’est avec la Golf II que la génération du baby-boom (qui a aujourd’hui la cinquantaine) apprit à conduire : son prédécesseur était déjà la voiture favorite de tous les moniteurs de conduite et apprentis conducteurs, mais la nouvelle Golf s’ancra de façon définitive et indélébile dans l’esprit de cette génération, qui en porta d’ailleurs le nom par la suite. C’est également cette Golf qui commença à démocratiser le progrès : avec des technologies telles que le catalyseur, le dispositif antiblocage ou la première transmission intégrale de la ligne de produits. En juin1988, la Golf avait déjà dépassé le mur du son magique de la production, soit 10 millions de véhicules. À l’été 1991, après 6,3millions d’exemplaires vendus, la deuxième génération de la Golf tira sa révérence.

Golf III : de 1991 à 1997

La victoire de la sécurité

Avec la troisième génération de la Golf, Volkswagen introduisit une nouvelle ère de la sécurité en août 1991. Tout d’abord, la Golf III était le premier véhicule de la ligne de produits proposée avec des airbags frontaux à partir de 1992. Par ailleurs, les importants progrès réalisés dans le domaine de la construction de carrosserie ont permis l’amélioration significative des fonctions en cas de collision. Si l’on regarde en arrière, il faut reconnaître que Volkswagen a véritablement révolutionné la sécurité passive avec cette Golf. En effet, elle a contribué à améliorer la protection de millions de conducteurs dans le monde. Cependant, de nombreuses autres étapes majeures de la ligne de produits sont liées à la Golf III : le premier moteur six cylindres (VR6), le régulateur de vitesse, le premier catalyseur d’oxydation pour les moteurs diesel, le premier moteur diesel à injection directe et les premiers airbags latéraux. En mai1994, Volkswagen célébra la production de 15millions de Golf. En 1997, la production de la troisième génération s’arrêta après 4,83millions d’exemplaires fabriqués.

Golf IV : de 1997 à 2003

Une icône de style

Selon les experts en design, la Golf IV est aujourd’hui considérée comme une icône de style qui a révolutionné la ligne de produits, notamment parce qu’elle établissait un lien avec la Golf I de 1974 grâce à sa clarté et au design de ses montants C, un design marquant pour la ligne de produits. Avec la Golf IV, Volkswagen atteignit un tout nouveau standard de qualité pour ce segment. En parallèle, la démocratisation de la sécurité se poursuivit avec le lancement de l’ESP. Un an plus tard, l’ESP devint pour la première fois un équipement standard de série en Allemagne. La Golf GTI 132kW, un classique aujourd’hui très recherché, vit le jour en 2001 (pour le 25e anniversaire de la GTI), tandis que l’année 2002 fut marquée par la première Golf avec moteur à essence à injection directe (FSI) et le lancement des airbags rideaux en tant qu’équipement de série. C’est également en 2002 que Volkswagen présenta la Golf la plus sportive jusqu’à présent : la R32 pouvant atteindre 250km/h. En 2003, cette dernière était disponible pour la première fois avec une boîte DSG à double embrayage. La même année, après 4,99millions d’exemplaires fabriqués, la Golf IV laissa place à la Golf V sur les lignes de production.

Golf V : de 2003 à 2008

La fin des limites de la catégorie

Avec son confort et son dynamisme, la Golf 5 détrôna plus d’un de ses concurrents de la classe moyenne supérieure. Il en était de même pour la qualité. L’augmentation de 35% de la rigidité torsionnelle enregistrée lors du lancement de la Golf V en 2003 venait souligner la stabilité de la carrosserie soudée au laser. Pour la première fois, la Golf était disponible sur demande avec des airbags latéraux dans le compartiment passagers : soit un total de huit coussins d’air de protection à bord avec les six airbags de série (à l’avant, sur les côtés à l’avant et airbags rideaux). En termes de confort et de dynamisme, la Golf V marquait des points grâce à ses nouveaux essieux arrière à quatre bras, à une nouvelle boîte DSG à double embrayage à 7 rapports, aux projecteurs bi-xénon, au détecteur de pluie et au toit coulissant panoramique, mais également grâce au lancement du premier turbo moteur à essence à injection directe de la Golf GTI et du premier twincharger au monde avec suralimentation par turbo et compresseur. Lors du lancement de la Golf VI en 2008, la cinquième génération avait été produite à 3,4millions d’exemplaires, toutes versions comprises.

Golf VI : de 2008 à 2012

La classe compacte haut de gamme

En seulement quatre ans, 2,85millions de Golf furent produites jusqu’en juillet 2012, sur la base de la sixième génération présentée en 2008. La sécurité fut de nouveau améliorée : la nouvelle carrosserie soudée au laser était tellement stable qu’elle passa le crash-test EuroNCAP avec brio, remportant le score maximal de cinq étoiles. Un nouvel airbag fut ajouté à l’équipement de série : le sac gonflable de genoux. En matière de qualité, l’intérieur de la Golf VI était particulièrement révolutionnaire. De nouvelles aides à la conduite telles que la régulation dynamique des feux de route «Light Assist», l’assistant aux manœuvres de stationnement, l’assistant de démarrage en côte et des technologies telles que la régulation adaptative des trains roulants «DCC» ont permis à la Golf la plus innovante jusqu’alors d’être élue «Voiture mondiale de l’année» en 2009. D’autres fonctions étaient également disponibles, notamment le système start/stop, le mode de récupération, les feux directionnels et les blocs de feux arrière à LED.

Golf VII : de 2012 à 2020

Le renversement de la spirale du poids

Le 4 septembre2012, Volkswagen célébrait la première mondiale de la septième Golf à Berlin. Dès le lendemain, les préventes du best-seller vendu jusqu’alors à 29,3millions d’exemplaires commencèrent dans les premiers pays. Le poids de la nouvelle Golf fut réduit de 100 kg, inversant ainsi la fameuse spirale du poids. Selon le moteur, la consommation fut réduite de 23% au plus par rapport à son prédécesseur. De plus, Volkswagen équipa la Golf d’une multitude d’aides à la conduite, notamment le freinage anticollisions multiples, un système de protection proactive des occupants ainsi que le régulateur de distance automatique ACC et le système de surveillance périmétrique «Front Assist» avec fonction de freinage d’urgence en ville. Environ 6 millions d’exemplaires de la Golf VII sont sortis de l’usine jusqu’à présent.

Les premiers exemplaires de la Golf 8 seront livrables en février 2020. Ce nouveau modèle dépassera t’il le record de vente pour un modèle, détenu par la Golf 1 avec 6,99 millions d’unités vendues ? réponse à la sortie de la Golf 9.

Crédit photo : Volkswagen© – crédit vidéo : Volkswagen©

(194)

Étiquettes : Golf 8