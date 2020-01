Bullit présente la BLUROC : un nouveau 125 cm3 bien rétro

La récente marque de motos belge Bullit présente un nouveau modèle 125 cm3 baptisé BLUROC. Une nouvelle machine au look rétro comme le reste de la gamme, qui vient se placer aux côtés de la Hunt, la Hero et la Spirit.

La Bluroc pour tous les amateurs de 125 néo-rétro

Lancée en 2013, la marque belge Bullit fait partie des fabricants moto incontournables sur le marché des 125 néo-rétro (vous pouvez découvrir nos essais de la gamme en cliquant ici). La Hero, Spirit et Hunt ont séduit de nombreux amateurs en quelques années et une nouvelle venue vient de les rejoindre. Son nom : BLUROC, un tout nouveau 125 cm3 qui affiche un style différent de sa petite sœur, la Hunt, mais qui affiche un petit look bien sympa, avec sa selle marron à boudins, son petit phare rond, ses jantes à rayons, ses amortisseurs à ressort et ses pneus à crampons. Présentation de ce modèle.

Rétro en manque d’aiguille

La gamme rétro 125 de la marque belge, Bullit s’enrichit d’un nouveau modèle : la BLUROC. Elle reprend les mêmes caractéristiques que la Hunt. Toutefois, il est à noter quelques différences importantes puisqu’un élément télescopique traditionnel à soufflet remplace la fourche inversée. Autre différence notable et c’est selon nous bien dommage : la présence d’un compteur digital. Un compteur à aiguille comme celui qui équipe la Hero aurait mieux collé à l’esprit « Old School » de la moto.

Une 250 cm3 en attente

Cette nouvelle 125 sera disponible dès février 2020. Une version 250 sortira plus tard durant l’année en gris mat et en vert anglais. Le tarif ? La BLUROC sera à vous contre un chèque de 2 299 euros.

FICHE TECHNIQUE BULLIT BLUROC 125

– moteur : quatre temps refroidissement par air

– cylindrée : 125 cm3

– puissance : 11,5 chevaux

– démarrage : électrique

– transmission : 5 vitesses

– allumage : ECU

– amortisseurs avant : Fourche avant classique

– amortisseurs arrière : Spirale – Amortisseurs à huile

– freins avant et arrière : freins à disque

– Pneus avant : 110/70/17

– Pneus arrière : 110/70/17

– Garantie : 2 ans

– Couleurs : Noir et jaune / Vert anglais / Gris

D’autres nouveautés à venir

En plus de la nouvelle BLUROC, vous pourrez découvrir prochainement de nombreuses autres nouveautés comme de nouveaux coloris pour le Hero 50 (orange et noir disponible en mai) ; la Hero 125 (jaune et noir disponible en avril et un magnifique top case arrière en accessoire – pour découvrir notre essai cliquez ici).

