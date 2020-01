Ça roule Raoul : pour acheter une voiture d’occasion en toute sérénité

Acheter un véhicule d’occasion ne rassure jamais tout à fait les français : entre les arnaques, les vendeurs malhonnêtes, les vices cachés et les pannes après achat, ils ont souvent peur de faire le mauvais choix. Pour rassurer les acheteurs, la startup Ça Roule Raoul propose des inspections de véhicules d’occasion avant l’achat. Un bon moyen de redonner confiance aux particuliers désireux d’acheter une voiture d’occasion grâce à l’œil expert de professionnels de l’automobile.

Le monde de l’occasion, le jeu du quitte ou double ?

On peut repérer un véhicule qui nous semble bien, mais n’avoir aucune notion de mécanique. On peut trouver une occasion en or mais découvrir qu’elle est à plusieurs centaines de kilomètres. On peut aussi trouver LA voiture idéale, et avoir un sérieux doute sur l’honnêteté du vendeur…

Les personnes désireuses d’acheter un véhicule d’occasion se déplacent rarement seules, par peur de la mauvaise surprise ou des arnaques, mais leurs accompagnateurs ne sont généralement pas plus avancés en termes techniques ou mécaniques.

Rassurer les acheteurs

Ça Roule Raoul est une plateforme de mise en relation entre des particuliers désireux d’acheter un véhicule d’occasion et des professionnels de l’automobile. Cette entreprise a pensé à tous les mauvais côtés de la vente de véhicules d’occasion. La jeune startup s’est donné les moyens de rassurer tous les clients avec des inspections approfondies de chaque véhicule, en commentaires et en images.

Les inspecteurs de Ça Roule Raoul, surnommés plus communément “les Raoul”, se déplacent alors sur chaque lieu de vente, pour créer une carte d’identité complète de la voiture, devenant le tiers de confiance avant achat de véhicules d’occasion.

L’inspection avant achat : la force de Ça Roule Raoul

Ça Roule Raoul prend soin d’inspecter chaque véhicule avec précision : vérification administrative, mécanique, essai routier… L’inspecteur se déplace en moins de 3h et prend note de chacun des défauts du véhicule, de la petite rayure très peu profonde sur une portière, aux petits accrocs sur une jante.

La voiture est photographiée sous toutes ses coutures, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le moteur est également passé en revue par l’œil avisé de l’inspecteur.

250 points de contrôle

Ça Roule Raoul a en effet répertorié plus de 250 points de contrôle. Pour chaque défaut relevé, Ça Roule Raoul réalise une estimation des frais de remise en état. Grâce à cette estimation et à l’inspection réalisée, Raoul négocie le prix directement auprès du vendeur afin que son client achète le véhicule au meilleur prix.

À la fin de cette inspection, l’acheteur reçoit un rapport détaillé de l’état de la voiture, et peut prendre sa décision d’achat en toute connaissance de cause.

Qui paie l’inspection Ça Roule Raoul ?

Faire inspecter sa future voiture d’occasion avant l’achat, c’est gratuit avec Ça Roule Raoul. Les fondateurs annoncent : « Grâce à notre service : vous êtes forcément gagnant ! Nous nous rémunérons uniquement si vous parvenez à faire des économies. » En effet, à la suite de l’inspection du véhicule en question, si le client choisit de l’acheter, il reverse 50% du montant négocié à l’inspecteur Ça Roule Raoul.

50% de la remise octroyée

Prenons l’exemple d’une voiture proposée sur une annonce au prix de 7500€, et pour laquelle l’inspecteur relèverait plusieurs rayures ou équipements intérieurs abîmés. Si le tarif parvient à être négocié à 6900€, soit une baisse de 600€, la startup percevra 300€ de rémunération. C’est un échange de bons procédés qui aide le client à prendre la bonne décision, et lui permet de placer son véhicule sous le regard d’un professionnel de l’automobile.

Si le véhicule est déconseillé par les équipes de Ça Roule Raoul, ou si le client décide de ne pas donner suite, il n’a rien à payer.

Une alerte pour trouver son véhicule idéal sur Ça Roule Raoul

Ça Roule Raoul a mis en place un système d’alerte pour tous les particuliers convaincus par son potentiel et son sérieux. Ce sont alors les professionnels de Ça Roule Raoul qui se chargent de trouver le véhicule correspondant aux attentes de leurs clients, et qui en vérifient les capacités.

Créer une alerte se fait en quelques étapes simples :

1. Le client remplit un formulaire en ligne et donne tous les détails qu’il peut sur son futur achat (marque, modèle, kilométrage, budget…)

2. Les Raoul analysent le web pour trouver le véhicule idéal et présentent au client uniquement les meilleures annonces.

3. Une fois le véhicule idéal trouvé, Ça Roule Raoul réalise son inspection minutieuse et envoie son rapport au client. L’entreprise négocie le prix du véhicule et lui présente également un état des lieux des réparations à effectuer.

4. Le client fait son choix… et peut enfin acheter un véhicule d’occasion en toute confiance.

Garanties sécurité et tranquillité

Ça Roule Raoul propose également de nombreux services additionnels pour faciliter la vie de l’acheteur et le mettre en confiance. L’entreprise propose par exemple des garanties contre les pannes mécaniques, même lorsque l’achat a été réalisé auprès d’un particulier. Grâce à son inspection complète, Ça Roule Raoul connaît l’état du véhicule et peut s’engager sur sa longévité.

L’entreprise propose également un service de livraison à domicile lorsque le véhicule repéré se trouve trop loin de chez son client. Les frais sont à la charge de l’acheteur mais tout est mis en œuvre pour qu’il n’ait aucun souci à se faire.

Enfin, Ça Roule Raoul effectue toutes les démarches relatives à l’immatriculation des nouveaux véhicules. Un gain de temps important pour les clients.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

(49)

Étiquettes : achat véhicules d'occasion