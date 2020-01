Ducati dévoile la nouvelle gamme Scrambler 1100 (1100 PRO et 1100 SPORT PRO)

Lancé début 2015 (retrouvez notre essai en cliquant sur ce lien Sixty2

Ce qui change

Ducati présente aujourd’hui la nouvelle gamme Ducati Scrambler 1100, composée de la 1100 PRO et de la 1100 SPORT PRO. Des graphismes revisités, un nouvel échappement, une nouvelle sellerie, un garde-boue arrière plus court et un support de plaque en position basse caractérisent les deux nouvelles versions du Ducati Scrambler 1100 PRO.

Encore plus sportif

Concernant le Scrambler 1100 Sport PRO, il est enrichi d’un héritage encore plus sportif grâce à son nouveau guidon plus étroit et plus court ainsi que des rétroviseurs de style Café Racer et des suspensions Öhlins.

Euro5

Pour l’occasion, la gamme Scrambler 1100 PRO passe à la norme Euro5, tout en conservant ses performances, avec son Twin de 1 079 cm3 délivrant toujours ses 86 chevaux pour un couple de 88 Nm. Pour les coloris, la 1100 PRO reçoit une robe Ocean Drive (réservoir gris avec liseré jaune et cadre noir), quant à la 1100 SPORT PRO, elle se pare d’une jolie robe noir mat avec imprimé « 1100 » spécifique sur le réservoir et un cadre noir.

FICHE TECHNIQUE

Moteur : Bicylindre en L, distribution desmodromique, refroidissement à air, 4 soupapes, Euro5

Cylindrée : 1.079 cm3

Puissance : 86 ch à 7.500 tr/min

Couple : 88 Nm à 4.750 tr/min

Alimentation : Injection électronique, accélérateur Ride-by-Wire

Boite de vitesse: 6 rapports

Transmission finale : par chaîne

Cadre : treillis tubulaire en acier

Suspension avant : fourche inversée Marzocchi de 45 mm réglable, débattement 150 mm sur version PRO / fourche inversée Öhlins de 45 mm réglable, débattement 150 mm sur version SPORT PRO

Suspension arrière : amortisseur Kayaba réglable en précharge et détente, débattement 150 mm sur version PRO / amortisseur Öhlins réglable en précharge et détente, débattement 150 mm sur version SPORT PRO

Frein avant : Doubles disques semi-flottants de 320 mm, étrier radiaux Brembo 4 pistons, ABS en courbe Bosch

Frein arrière : disque de 245 mm, étrier flottant simple piston, ABS en courbe Bosch

Jantes alliage à 10 branches

Pneu avant : 120/80 ZR18 Pirelli MT60 RS

Pneu arrière : 180/55 ZR17 Pirelli MT60 RS

Hauteur de selle : 81 cm

Garde au sol : 22 cm

Réservoir : 15 litres

Poids à sec : 189 kg

Poids pleins faits : 206 kg

TARIFS

Ducati 1100 PRO : coloris : Ocean Drive, 13.590 euros

Ducati 1100 Sport PRO : coloris noir mat, 15.590 euros

Disponible à partir de fin mars 2020

Vidéo de présentation officielle Ducati Scrambler 1100

Crédit photo : Ducati©

