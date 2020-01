la nouvelle Triumph Street Triple S A2 arrivera en concessions le mois prochain

La nouvelle Triumph Street Triple S compatible permis A2 arrivera en concessions le mois prochain. Une bonne nouvelle pour les jeunes permis.

La Triumph Street Triple S arrivera dans sa version relookée en février 2020. Une moto compatible avec le permis A2 qui bénéficie d’un style plus agressif, et qui conserve le même look que la version 113 cv.

Un équipement de haut niveau

Doté d’un haut niveau d’équipement, cette nouvelle Street Triple S version A2 dispose des roues les plus légères de sa catégorie, d’un bras oscillant courbé qui permet d’optimiser la stabilité à haute vitesse, d’une suspension à fourche Showa à l’avant, avec débattement de 110 mm et un mono-amortisseur Showa à l’arrière (réglable en précharge avec débattement de 124 mm), d’un ABS dernière génération, des pneus Pirelli Diablo Rosso III tous temps, d’un système « ride-by-wire », d’un antipatinage, de deux modes de conduite (route et pluie), sans oublier le son caractéristique du 3 cylindres Triumph.

47,6 chevaux sous la selle

La nouvelle Street Triple S 2020 est compatible A2 et donc accessible à tous les motards, grâce à une combinaison hauteur de selle réduite-poids léger-moteur conforme A2. Un bloc qui développe 47,6 chevaux (soit le max autorisé de 35 kW) pour un couple de 60 Nm à 5 250 tr/mn.

GALERIE PHOTOS TRIUMPH STREET TRIPLE S A2 2020 (cliquez sur une image pour l’agrandir)

Une large gamme d’accessoires

La moto est très facilement débridable (pour passer en 95 cv et 66 Nm de couple) chez les concessionnaires de la marque et est entièrement homologuée Euro 5. Elle disposera d’une large gamme d’accessoires (60 au total) ; nouveaux clignotants à défilement LED, assistant au changement de rapport Triumph Shift Assist up & down, nouveaux rétroviseurs et un nouveau réservoir usinés, sans oublier une nouvelle bagagerie étanche et un silencieux Arrow. Le prix sera de 8 500 euros, soit 200 euros de moins qu’un modèle 2018 !

Un seul coloris

Pour la couleur vous n’aurez pas le choix puisque la Street Triple S permis A2 modèle 2020 ne sera disponible qu’en blanc avec des liserés rouges et noirs.

Crédit photo et vidéo : Triumph©

