Le site spécialisé dans la vente de pneumatiques pneus-auto.fr propose désormais des pneus pour les véhicules anciens et les youngtimers. Une offre qui correspond à une demande grandissante de la part de propriétaires de plus en plus nombreux.

Le site pneus-auto.fr se met au vintage. Face à la demande grandissante de pièces rétro de la part de propriétaires d’anciennes, la plateforme se met au goût du jour avec des produits du passé.

+ 573% de progression

En France, on dénombre plus de 800 000 véhicules de collection*, ce qui représente près de 2 % du parc français*. Un chiffre en constante augmentation puisque le nombre de demandes d’attestations pour voitures de collection est passé de 5 200 à 35 000* en 20 ans. Une tendance qui ne cesse de progresser et qui explique le succès du salon Rétromobile qui ouvrira ses portes le 5 février prochain.

Un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros

Pour les garagistes et professionnels, ce segment offre un potentiel intéressant de nouveaux clients à conquérir lorsque l’on sait que le chiffre d’affaire annuel généré par les véhicules historiques représente près de quatre milliards d’euros. C’est pour permettre aux professionnels de répondre plus facilement et rapidement à cette demande que Delticom, par le biais de son site B2B pneus-auto.fr, propose désormais une large gamme de pneus « Collection ».

Le « Classic » s’invite chez Delticom

pneus-auto.fr dispose donc dorénavant d’une large gamme de pneus spécifiques pour les véhicules classiques. En proposant cette gamme, la boutique en ligne de Delticom dédiée aux professionnels, va permettre aux concessionnaires et aux professionnels de l’automobile, même s’ils ne sont pas spécialisés sur le segment des véhicules historiques, de pouvoir répondre aux demandes spécifiques émanant des clients possédant ces modèles.

Répondre à la demande

Thorsten Orbach, Directeur du département Revendeurs de pneus-auto.fr, explique la démarche de l’entreprise : « La demande pour ces véhicules d’exception est en constante augmentation. Pour y répondre plus facilement, les professionnels ont besoin d’une plateforme spécialisée pouvant répondre à leurs besoins rapidement et facilement. Avec cette ouverture de marché sur ce segment spécifique, les entreprises pourront voir leur chiffre d’affaires accroître considérablement. Notre gamme de produits comprend non seulement les modèles de pneus les plus courants, mais également des produits plus exclusifs. Nous aidons ainsi les professionnels de l’automobile dans leur volonté de réagir avec flexibilité aux demandes les plus spécifiques et, également, d’optimiser leurs activités en lien avec la vente de pneus. »

Toutes tailles, toutes dimensions

pneus-auto.fr dispose dans ses stocks, de pneus classiques de toutes les tailles et dimensions. Par exemple, le modèle à flancs blancs Maxxis MA 1, au look vintage assumé, répond parfaitement au besoin des voitures américaines des années 60. Un modèle de pneu qui se distingue par une bonne résistance à l’usure et une excellente maniabilité. Autre modèle présent dans le catalogue en ligne, le Cooper Cobra Radial G/T qui s’adapte aux voitures américaines plus sportives, comme la Cobra ou la Corvette, ou encore le Dunlop Sport Classic pour la Porsche 356 ou la Ford Capri.

Autre particularité de Delticom, en fonction des dimensions, un pneu peut être disponible avec un marquage blanc ou noir sur la paroi latérale, tout en offrant une bonne maniabilité, et un confort de conduite exceptionnel.

Satisfaire toutes les demandes

Andreas Faulstich, Directeur B2B chez Delticom, ajoute : « Le commerce de pneus classiques constitue, pour la plupart de nos clients, une activité complémentaire qui peut générer un potentiel non négligeable. Les garages non spécialisés dans ce type de modèles peuvent, en collaborant avec nous, satisfaire l’intégralité des demandes de leurs clients. Grâce à notre large gamme de produits et à nos délais de livraison réduits, la question du stockage de ces modèles de pneus spécifiques et donc, moins demandés, devient alors superflue« .

Crédit photos des pneus : Delticom©

Étiquettes : pneus pour voitures anciennes