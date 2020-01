Quatre fabuleux navires mis aux enchères par Artcurial au Rétromobile 2020

La prochaine édition du salon Rétromobile se tiendra à Paris du 5 au 9 février 2020. Comme chaque année, la maison Artcurial organisera la vente aux enchères de véhicules anciens. Une vente qui comprendra également quatre fabuleux navires, le 7 février 2020.

2 bateaux à voiles et 2 bateaux moteur

Le mois prochain, à l’occasion de sa célèbre vente à Rétromobile, Artcurial présentera les deux plus beaux navires de régates de l’histoire : Mariska de la catégorie des 15MJ et Mariquita, dernier survivant de la classe 19MJ. Également deux exceptionnels bateaux à moteur complèteront ce plateau : Cujo à l’histoire princière et le rapide Riva Ferrari.

1908 Mariska par William Fife & Sons – estimation 700 000 – 1 500 000 € sans prix de réserve

Construit par le prestigieux armateur William Fife & Sons, Mariska est l’un des quatre seuls survivants des célèbres yachts reine des 15MJ. Au total, 20 de ces magnifiques bateaux ont été construits entre 1908 et 1917, époque durant laquelle ces yachts de pointe été adulés par l’aristocratie. Mariska a été construit pour A.K. Stothert, l’un des marins les plus plébiscités de son époque.

25 000 heures de restauration

Acheté par son propriétaire actuel en 2007, Mariska a été complètement restauré pendant deux ans et demi, pour un travail total de plus de 25 000 heures. Relancé en septembre 2009, il décroche deux impressionnantes deuxièmes places en Coupe d’Automne YCF et lors des Voiles de Saint-Tropez. Depuis, il a remporté le trophée de la classe 15MJ en 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2019, ainsi que le Grand Chelem (Giraglia, Puerto Sherry, San Remo et St Tropez) en 2016 et 2017. Mariska est présenté entièrement préparé pour la course ou la croisière, offrant la possibilité de rejoindre l’une des classes de course les plus prestigieuses au monde.

1911 Mariquita par William Fife & Sons – estimation 900 000 – 1 700 000 € sans prix de réserve

Ce yacht, également construit par William Fife III et commandé par A K Stothert participa à des courses entre 1911 et 1913 dans la nouvelle classe de 19MJ. Vendu en 1915, Mariquita a passé la Première Guerre mondiale à l’abri des regards dans un fjord norvégien, avant de retourner au Royaume-Uni. Acheté par les collectionneurs de Ferrari Albert Obrist et Peter Livanos en 1988 il bénéficie d’un restauration totale de 4 ans dans les chantiers Fairlie Restorations, le célèbre chantier naval de restauration à Port Hamble, près de Cowes, où Mariquita fut dûment restauré entre 2001 et 2004.

Un champion

Remis à flots en 2005, Mariquita a remporté de nombreux prix au cours de ces dernières années, et a notamment fini premier lors de la Monaco Classic Week, des Régates Royales de Cannes et des Voiles de Saint-Tropez. En 2014, il a remporté la catégorie Big Boat du Panerai Trophy.

Ce navire iconique est le dernier exemplaire existant de la classe 19MJ.

1972 Cujo par Baglietto ex Dodi Al Fayed – estimation 300 000 – 600 000 € sans prix de réserve

Construit en 1972, ce yacht à moteur est passé à la postérité en 1997, lorsque la princesse Diana a séjourné sur le bateau au cours de son dernier été. Il appartenait à l’époque à Dodi Al Fayed.

Le plus rapide

Cujo a été construit par le chantier naval italien Baglietto, après avoir été commandé par l’entrepreneur américain John Neumann, qui avait fait la demande d’un bateau qui pourrait aller plus vite que n’importe quel autre navire. Plus tard acquis par Dodi Al Fayed, le yacht a connu un réaménagement complet et sophistiqué par le chantier naval CARM à Lavagna. Amarré à Saint Tropez, Dodi a passé beaucoup de temps sur ce navire, invitant ses amis hollywoodiens à bord, dont Clint Eastwood, Tony Curtis, Bruce Willis et Brooke Shields.

Après la mort de Diana, le bateau est resté dans la famille mais a été rarement utilisé. Le cousin de Dodi, Moody, a finalement décidé de ramener Cujo à la vie, lui donnant une nouvelle apparence saisissante grâce à une restauration à 800 000 €. Il a ensuite passé deux étés à sillonner la Sardaigne et la côte amalfitaine et est maintenant à la recherche d’un nouveau propriétaire qui aimera au moins autant ce yacht à moteur que sa famille actuelle a pu le faire.

1995 Riva 32 Ferrari – estimation 80 000 – 120 000 € sans prix de réserve

Ce Riva très exclusif et rapide est le 36ème des 37 exemplaires construits, bénéficiant des améliorations esthétiques et mécaniques de la version finale du modèle, née d’un accord entre Riva et Ferrari en 1988.

100 km/h sur l’eau

Avec une vitesse de pointe de 54 nœuds (100 km/h), il était à l’origine utilisé à des fins de démonstration, restant au chantier naval Riva à Sarnico jusqu’en 1998.

Magnifiquement conservé, n’ayant été utilisé qu’en eau douce, le bateau est vendu avec un dossier historique contenant des dessins originaux de Riva et des photographies d’époque.

Ces quatre bateaux seront présentés aux côtés de 160 automobiles de collection lors de la Vente Officielle du salon. Pour plus d’informations sur les lots (autos/motos/bateaux) qui seront mis aux enchères, cliquez sur ce lien.

