Tag Heuer fête ses 160 ans avec une réédition de l’emblématique Heuer Carrera

Il y a 160 ans naissait la marque TAG Heuer. Pour marquer cet anniversaire incontournable, l’horloger suisse présente la TAG Heuer Carrera Edition Spéciale 160 ans. Le design de cette pièce d’exception s’inspire des années soixante intégrant des innovations technologiques du XXIe Siècle.

Il y a fort longtemps

En 1860, Edouard Heuer fondait TAG Heuer, entreprise alors connue sous le nom de Heuer, à Saint-Imier, en Suisse. Si le monde a changé au cours des 160 années suivantes, l’engagement de la marque envers l’horlogerie d’avant-garde et les technologies de pointe est resté le même.

La collection Carrera à l’honneur

Cette année, la collection TAG Heuer Carrera ne manquera pas de se faire remarquer. Elle comporte les chronographes les plus élégants de la marque : des garde-temps emblématiques dès leur introduction voilà près de 60 ans. Depuis des décennies, ils illustrent l’esprit audacieux de l’horloger et le lien étroit qui unit la collection Carrera aux sports automobiles.

Disponible en juin 2020

Pour lancer une année de réjouissances et de commémoration avec panache, TAG Heuer dévoile la montre TAG Heuer Carrera Edition Spéciale 160 ans, limitée à 1 860 exemplaires seulement. Elle sera disponible dans le monde entier dès juin 2020.

TAG Heuer Carrera 160 Édition Spéciale 160 ans lance le coup d’envoi des festivités

En 1962, le nom de la célèbre course automobile Carrera Panamericana, l’une des plus dangereuses au monde, parvint aux oreilles de Jack Heuer, patron de la maison horlogère à l’époque. Le mot espagnol « carrera »,lequel désigne aussi bien la route, la course que la carrière ou le parcours, retint immédiatement son attention : le nom idéal pour un nouveau garde-temps. L’année suivante, les premiers chronographes Heuer Carrera sortaient de la manufacture.

Sobre et parfaitement proportionné

Adepte des lignes pures et modernes, Jack Heuer tenait à créer un chronographe Heuer Carrera sobre, aux proportions parfaites. Des caractéristiques optimales pour les pilotes, qui doivent pouvoir lire l’heure d’un simple coup d’œil dans le feu de l’action. Le célèbre modèle à cadran argenté monochrome de 1964 pourvu de trois compteurs à cercles concentriques azurés et à cadran argenté brossé-soleil est le choix tout indiqué pour fêter le 160e anniversaire de la marque. Souvent appelé le « 2447S », ce modèle est à présent réédité, enrichi des innovations technologiques les plus modernes.

Points communs et différences

Du point de vue du design, ce nouveau chronographe en acier inoxydable a de nombreux points communs avec son aïeul ; le boîtier et les poussoirs polis, par exemple, ainsi que son cadran d’une élégance intemporelle. Toutefois, la forme diffère quelque peu et le diamètre du garde-temps est passé de 36 à 39 mm. Le compteur permanent des secondes n’est plus à 9 heures mais à 6 heures. En effet, la conception du mouvement Heuer 02 actuel est différente de celle du mouvement Valjoux 72 de 1963.

Autre mise à jour : les aiguilles des heures et des minutes sont désormais facettées et rehaussées du revêtement SuperLuminova® beige. Derrière sa glace saphir bombée dont l’aspect rétro rappelle la Heuer Carrera originale, le cadran arbore l’inscription Carrera et le shield HEUER emblématiques.

Limité à 1 860 unités

Présenté sur un bracelet en alligator noir, ce modèle est limité à 1 860 exemplaires, en hommage à l’année de fondation de Heuer. Les mentions « One of 1860 » et « LIMITED EDITION » sont gravées sur le fond du boîtier. La masse oscillante redessinée, visible à travers la glace saphir vissée, est ornée d’une gravure laquée qui atteste de l’édition anniversaire. Ce modèle est présenté dans un packaging spécial.

Dotée du mouvement de manufacture Calibre Heuer 02

La collection TAG Heuer Carrera a toujours renfermé la technologie la plus perfectionnée de la marque. Le mouvement qui anime le garde-temps constitue certainement la plus grosse différence entre le modèle 2447S et l’édition limitée, dotée du mouvement de manufacture Calibre Heuer 02. Cette remarquable innovation horlogère est entièrement fabriquée en Suisse dans la manufacture TAG Heuer de Chevenez.

Le mouvement est composé de 168 pièces, dont une roue à colonnes et un embrayage vertical, caractéristiques des mouvements de haute horlogerie et gages de performances chronométriques d’exception et assure une réserve de marche impressionnante de 80 heures.

Le mouvement de manufacture TAG Heuer Calibre Heuer 02 offre cinq avantages essentiels :

• Une réserve de marche de 80 heures, soit 30 heures de plus que le Calibre Heuer 01.

• Un mouvement plus fin, pour la finesse du boîtier et un grand confort au poignet. Épaisseur de 6,95 mm, contre 7,30mm pour le Calibre Heuer 01.

• L’embrayage vertical améliore la précision de l’aiguille des secondes ainsi que les fonctions de déclenchement et d’arrêt du chronographe, sans retard.

• La roue à colonnes contribue elle aussi à cette précision hors pair, qui se manifeste dans la souplesse des poussoirs lors de la manipulation.

Sans oublier une haute précision et une stabilité améliorée avec une fréquence de 4 Hz (28 800 alternances par heure).

Tarif : 5 850 euros

Le prix public conseillé de cette TAG Heuer Carrera 160 édition limitée est de 5 850 euros.

Audacieuse, innovante et sophistiquée, la collection TAG Heuer Carrera, initialement conçue à l’intention des pilotes de course, a beaucoup évolué depuis 1964. Pourtant, le lien étroit qu’elle entretient avec l’univers des sports automobiles, l’esprit téméraire qu’elle incarne et sa réputation de pionnier des technologies de pointe continuent de porter la collection vers un grand avenir.

Crédit photo : Tag Heuer©

(27)

Étiquettes : TAG Heuer