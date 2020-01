Volkswagen dit adieu à la Coccinelle dans une vidéo très vintage

Volkswagen USA a publié ce 31 décembre 2019 une vidéo baptisée « Last mile » sur la chaîne You Tube de la marque. Un film d’une minute et 30 secondes sous forme de dessin animé pour dire adieu à la Coccinelle, produite durant 81 années. Une belle vidéo que nous avons voulu vous faire partager en ce début 2020.

La Volkswagen Coccinelle est née en 1938 sur la demande d’Adolph Hitler, qui souhaitait relancer l’industrie automobile allemande en proposant une voiture fonctionnelle pour tous, à un prix abordable. Le dernier modèle produit est sorti de la chaîne de montage de l’usine mexicaine de Puebla, le mercredi 10 juillet 2019. Il se sera vendu 21 529 464 unités de celle qu’on appelait la « Cox », en 81 ans de carrière (71 ans si l’on tient compte de la première année de commercialisation en 1948).

Volkswagen Coccinelle de 1938

Une exception automobile par le design, la durée et le nombre d’exemplaires écoulés. Véritable symbole de liberté, du Flower Power et du surf, la Coccinelle a évolué à travers 3 générations seulement. Une première mouture qui a créé la légende en 1938, une seconde baptisée « New Beetle » en 1998 et enfin la troisième et dernière, en 2011.

Pour saluer dignement la fin de carrière de celle qui tout compte fait à donner naissance à une marque : Volkswagen, la branche américaine du fabricant a publié une vidéo vintage, pop et très nostalgique de ce modèle si attachant.

Crédit photo : Volkswagen©

