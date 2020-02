Harley-Davidson présente la Fat Boy 30ème anniversaire

Harley-Davidson vient d’annoncer le lancement d’un modèle Fat Boy 30ème anniversaire. Une machine au nom pour le moins original et sortie en 1990.

2 500 exemplaires

Harley-Davidson célèbre une icône avec le lancement d’un modèle Fat Boy 30e Anniversaire. Des finitions sombres aux reflets bronze et équipé d’un moteur Milwaukee-Eight® 114, le Fat Boy 30e Anniversaire sera produit à seulement 2 500 exemplaires, bénéficiant chacun d’une plaque numérotée fixée sur la console du réservoir.

All Black

Vendue à partir de 25 950 euros, le modèle Fat Boy 30e Anniversaire rend hommage aux trois décennies d’émotion engendrées par le modèle original en proposant une interprétation impressionnante, arborant des finitions sombres dans une déclinaison de couleur unique, le Vivid Black. Les roues Lakester en aluminium bénéficient d’une finition Satin Black. Le moteur sombre Milwaukee-Eight 114 intègre des capots noir brillant, des cache-culbuteurs à la subtile teinte bronze et une trappe d’embrayage arborant une inscription caractéristique. L’échappement profite d’une finition Black Onyx, une finition de peinture appliquée par condensation qui révèle le chrome sous la lumière vive.

Les origines du nom

« Fat Boy », un nom pas facile à porter. Seul Harley-Davidson pouvait bénéficier de suffisamment de confiance pour nommer une moto Fat Boy. Voici la façon dont cela s’est produit, comme le raconte Willie G. Davidson dans un chapitre de son livre « 100 Years of Harley-Davidson » :

« Vous vous demandez probablement comment nous avons pu décider de choisir un nom comme « Fat Boy ». J’ai entendu beaucoup d’histoires à ce sujet, dont presque toutes sont fausses. Voici l’histoire véritable : il est difficile de trouver des noms qui récolteront tous les suffrages. Nous nous demandions toujours « Comment les gens vont-ils surnommer cette machine ? » et travaillions en réfléchissant avec cette question en tête. Nous cherchions l’inhabituel et peut-être même d’un peu irrévérencieux, parce qu’il y a quelque chose de réjouissant dans le fait de se moquer de ses produits de temps en temps. Pour moi, et pour beaucoup d’autres collaborateurs qui l’avaient vue, cette moto avait un look « fat », massif. Donc, les gens du marketing ont trouvé le nom de « Fat Boy ». Et tout le monde l’a adopté. »

Harley-Davidson Fat Boy 30ème anniversaire : vendue à partir de 25 950 euros

Crédit photo : Harley-Davidson©

