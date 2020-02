Helstons présente un nouveau blouson très vintage : le TRACKER

Bien que ce ne soit (curieusement) pas obligatoire à moto, le blouson en cuir est l’élément indispensable de tout motard. Proche des bikers et autres propriétaires de motos, la marque française Helstons propose un nouveau blouson baptisé « TRACKER », équipé des protections aux normes CE et résolument vintage.

TRACKER résolument vintage

La marque française Helstons, spécialiste de l’équipement moto en cuir, propose un nouveau blouson : TRACKER au look résolument vintage. Une marque française reconnue tant pour la qualité de ses produits que pour les designs proposés. Les années 1960 et 1970, âge d’or de la moto, sont la source d’inspiration de l’enseigne créée en 1988 et devenue spécialiste de l’équipement moto en cuir depuis 1995.

3 coloris

Coupe ajustée, empiècements matelassés aux épaules, détails cousus et multiples poches, TRACKER est disponible en 3 coloris mais s’affirme particulièrement en coloris noir, blanc et rouge qui présente déjà une belle patine !

Comme toutes les créations Helstons, ce nouveau blouson est équipé de coques de protection aux normes CE amovibles (épaules, coudes et dorsale) et d’une protection contre la pluie par une membrane.

Prix : 449€

Tailles : de S à 4XL

Contact lecteurs : 03 44 36 31 10 – Plus de renseignements sur http://www.helstons.net/

Crédit photo : Helstons©

Étiquettes : blousons cuir moto vintage