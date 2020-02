La Ferrari 335 S Spyder 1958 remporte The Peninsula Classics Best Of The Best Award

La Ferrari 335 S Spyder 1958 : ce modèle historique de Ferrari décroche le très convoité prix Peninsula Classics Best Of The Best Award après avoir été désigné « Best of Show » lors de l’édition 2019 du Cavallino Classic.

The best of the best

8 modèles étaient en lice pour le prestigieux PENINSULA CLASSICS BEST OF THE BEST AWARD récompensant la plus prestigieuse des automobiles de l’année 2019. L’année dernière, c’était la superbe et très rare Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Touring de 1937 qui avait décroché la récompense.

C’est à la Ferrari 335 S Spyder 1958, carrossée par Scaglietti, que revient cette année l’honneur de remporter le cinquième prix The Peninsula Classics Best of the Best Award.

Après avoir décroché le titre de « Best of Show » lors de l’édition 2019 du Cavallino Classic, cette Ferrari s’est imposée comme l’une des favorites du concours de cette année grâce à son historique bien documenté et son important palmarès en compétition.

Une splendeur retrouvée

« Cette Ferrari est l’association ultime d’une magnifique carrosserie Scaglietti et d’un palmarès en compétition », a déclaré Andreas Mohringer, son propriétaire. « Maintenant que cette automobile absolument remarquable a retrouvé sa splendeur passée, c’est une joie indicible que de pouvoir la partager avec le monde entier. Nous sommes absolument ravis de voir que les juges ont reconnu à quel point cette automobile est spéciale et c’est un grand honneur que de recevoir ce prix prestigieux. »

Les plus prestigieux concours d’élégance du monde

Dévoilée lors d’un gala exclusif qui s’est tenu à l’hôtel The Peninsula Paris, la Ferrari 335 S Spyder 1958 a ébloui les spectateurs présents et est arrivée en tête face à sept autres magnifiques véhicules nominés pour le très convoité prix Best of the Best Award. Chacun des véhicules nominés a été choisi pour avoir obtenu le titre de « Best of Show » lors de l’édition 2019 des plus prestigieux concours d’élégance du monde.

Le batteur des Pink Floyd dans le jury

Parmi les juges de renom, figuraient quelques grands noms du monde de l’automobile, comme Henry Ford III, Jay Leno ou Nick Mason, le batteur des Pink Floyd.

La célébration de la beauté

« Tandis que l’industrie automobile poursuit son évolution, en particulier sur le plan technologique, la célébration de la beauté, de l’innovation et du travail d’artisan qui ont marqué un siècle de construction automobile prend chaque année toujours plus d’importance », a déclaré William E. »Chip » Connor, cofondateur du prix The Peninsula Classics Best of the Best Award, Président Directeur Général de William E. Connor & Associates Ltd., juge régulier et à la fois exposant et pilote de véhicules historiques.