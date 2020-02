La Triumph Rocket III avale le 0 à 100 km/h en 2,73 secondes

La monstrueuse Triumph Rocket III inscrit un nouveau record à son palmarès en avalant le 0 à 100 km/h en seulement 2,73 secondes.

Le plus gros moteur au monde

La toute nouvelle Triumph Rocket 3, équipée du plus gros moteur de série au monde (2 500 cm3), délivrant le couple le plus élevé de toutes les motos de série du marché avec 221 Nm à 4 000 tr/min, a fait preuve d’une incroyable accélération en établissant un nouveau record de vitesse de 0 à 100 km/h en 2,73 secondes.

Des capacités incroyables

Paul Stroud, directeur commercial de Triumph Motorcycles, a déclaré : « Triumph a une fois de plus démontré des capacités vraiment exceptionnelles. Avec le nouveau record d’accélération de Triumph établi par la Rocket 3 R, nous entrons à nouveau en territoire inconnu, car jamais auparavant une moto Triumph n’avait atteint une accélération aussi incroyable. Notre objectif était de mettre en valeur les performances exceptionnelles du tout nouveau moteur trois cylindres de 2 500 cm3 de la Rocket. Nous y sommes maintenant parvenus, rendant toute l’équipe incroyablement fière. Avec la gamme Rocket 3, nous avons constamment montré que nous pouvions construire les motos de production les plus performantes, capables d’offrir en retour des performances et des capacités incroyables« .

« L’accélération était si forte .. »

Le pilote de la Rocket 3, qui a battu le record, a déclaré : « C’était formidable de vivre cette accélération vraiment incroyable. Il est difficile de décrire exactement ce dont cette moto est capable. La Rocket 3 R était bien préparée et je me sentais très confiant, même dans cette configuration de piste. Dès la première tentative, j’ai senti que l’accélération était si forte et que nous allions réussir. La Rocket 3 R a parfaitement fonctionné et les conditions de piste et les conditions météorologiques étaient idéales. Toute l’équipe a fait un travail fantastique. Il est remarquable de constater à quel point il est facile de faire passer la nouvelle Rocket dans les virages. Cette moto se comporte davantage comme un Speed Triple que comme un Cruiser musclé « .

