La vente aux enchères de la maison Bonhams « Les grandes marques du monde » se déroulera le jeudi 6 février 2020, au Grand Palais, à Paris.

Bugatti à l’honneur

Le jeudi 6 février à 14 heures, la maison Bonhams organisera sa grande vente aux enchères de véhicules anciens sous le thème « Les grandes marques du monde ».

Sept magnifiques Bugatti vintage et historiques mèneront la vente au Grand Palais, à Paris, qui ouvre le calendrier européen de la maison de vente aux enchères internationale le 6 février.

Le septuor représente l’âge d’or de l’artisanat, de l’innovation et des performances automobiles français et mondiaux et est parfaitement présenté dans le lieu même où il a été dévoilé pour la première fois dans le monde.

En pole position est l’un des modèles sportifs les plus importants de l’ère d’or de la marque, une Bugatti Type 55 de 1931, qui a commencé sa vie en tant qu’entrée d’usine aux 24 Heures du Mans conduite par deux des pilotes de course les plus célèbres de l’époque, Louis Chiron et le comte Guy Bouriat-Quintart.

Configurée comme un drophead

L’une des 29 seules Type 55 connues (sur un total de 38 produites), cette voiture est connue pour sa carrosserie frappante et unique, configurée comme un drophead à deux places avec des portes hautes, conçue par le designer automobile parisien Giuseppe Figoni. Il a été commandé par son deuxième propriétaire, le magnat de l’édition française Jacques Dupuy, qui a participé à la Bugatti du Rallye Paris-Nice et au concours d’élégance du Bois de Boulogne.

Ce 55 est maintenant proposé pour la toute première fois aux enchères, après 56 années incroyables dans la propriété d’une famille britannique exigeante.

102 lots à la vente

Au total, 102 lots dont une moto seront présentés à la vente annuelle d’automobiles de collection » Les Grandes Marques du Monde » de la maison de ventes aux enchères Bonhams au Grand Palais, à Paris, le jeudi 6 février 2020, à 14h00. Parmi lesquels :

– 1966 Ferrari Dino 206S/SP Sports Prototype de 1966. Estimation sur demande

– BMW-Glas 3000 VS V8 Fastback coupé de 1967. Estimation 250 000€ – 350 000€

– Bugatti Type 55 de 1931. Estimation 4 000 000€ – 7 000 000€

– Bugatti Type 57 Coupé « Atalante » de 1938. Estimation 1 500 000€ – 1 800 000€

– Bugatti 57C Cabriolet « Stelvio » de 1939 – Estimation 1 350 000€ – 1 650 000€

– Bugatti Type 39 de 1925. Grand Prix Racing Two-Seater. Estimation 1 050 000€ – 1 400 000€

– Bugatti Type 23 de 1922. Estimation 500 000€ – 600 000€

– Bugatti Type 40 » Grand Sport » Tourer de 1927. Estimation 350 000€ – 450 000€.

– Delahaye 235 cabriolet by Antem de 1952. Estimation 210 000€ – 260 000€

– Delahaye 135 M Carbriolet Mylord 1938. Carrosserie Henri Chapron. Estimation 200 000€ – 300 000€

– Delage cabriolet D8S de 1935. Estimation 800 000€- 1 200 000€.

– Invicta 4.5 litres de 1931 S-Type. Estimation 1 200 000€ – 1 500 000€

– Tracteur Lamborghnin 2R de 1964. Estimation 22 000€ – 27 000€

– Lancia Stratos HF Stradale coupé de 1976. Estimation 400 000€ – 500 000€

– Mercedes Benz 500K Cabriolet A de 1935. Estimation 1 500 000€ – 2 000 000€

– New Stratos Coupé 2009/2019. Estimation 700 000€ – 900 000€

– Talbot AV105 Brooklands Sports Racer de 1934. Estimation 800 000€ -1 100 000€

– Zagaro Mostro coupé de 2016. Estimation 600 000€ – 900 000€

– Moto BMW R75 militaire de 1943. 745 cm3 – Estimation 18 000e – 24 000€

Pour découvrir plus en détails l’ensemble des lots vendus par Bonhams le 6 février 2020, cliquez sur ce lien.

Bonhams « Les grandes marques du monde »

Grand Palais, 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Exposition : Mercredi 5 février de 9h00-17h00 et Jeudi 6 février de 9h00-18h00.

Entrée libre

Vente aux enchères : Jeudi 6 février 11h00 : Automobilia – 14h00 : Automobile

Entrée libre

Crédit photo : Bonhams©

