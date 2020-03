Alfa Romeo annonce le retour de la Giulia GTA

Alfa Romeo annonce le retour de l’appellation légendaire GTA, avec la sortie en édition limitée de la Giulia GTA, dont une version ultime baptisée GTAm (configuration biplace avec arceau arrière). Une inspiration directe de la Giulia GTA de 1965.

110 ans après sa fondation, la marque italienne Alfa Romeo retourne à ses racines pour faire ressurgir une appellation mythique reconnue comme l’une des légendes de l’automobile et d’Alfa Romeo : Giulia GTA.

Inspiration vintage

D’un point de vue technique et conceptuel, la nouvelle Giulia GTA s’inspire de la Giulia GTA de 1965 : cette «Gran Turismo Alleggerita» développée par Autodelta sur la base de la Giulia Sprint GT avait accumulé d’innombrables succès sportifs dans le monde entier.

540 chevaux sous le capot

La Giulia GTA dérive de la Quadrifoglio et reçoit une version plus puissante du moteur bi-turbo Alfa Romeo 2.9 V6 qui passe ici à 540 ch, pour un poids de 1 520 kg. Grâce à l’utilisation intensive de matériaux ultra légers, la GTA bénéficie d’une réduction de poids de 100 kg par rapport à la Giulia Quadrifoglio, affichant un rapport poids/puissance exceptionnel de 2,82 kg/ch, soit le meilleur de sa catégorie. Le 0 à 100 km/h est avalé en seulement 3,6 s.

Limitée à 500 exemplaires

L’Alfa Romeo Giulia GTA et sa version extrême, la Giulia GTAm, seront produites en édition limitée à seulement 500 exemplaires, tous numérotés et certifiés. Elles pourront ainsi prendre place aux côtés de la version originelle de 1965 et devenir l’un des modèles parmi les plus recherchés.

Trois lettres à la signification légendaire : GTA

L’acronyme GTA signifie «Gran Turismo Alleggerita» (alleggerita étant le terme italien pour «allégé»). Il remonte à 1965 avec la sortie de la Giulia Sprint GTA, version spécifique dérivée du coupé Sprint GT. Elle a été conçue comme une véritable voiture de sport et présentée au salon automobile d’Amsterdam. La carrosserie de la Giulia Sprint GT a été remplacée par une version esthétiquement identique mais en aluminium, le poids de la voiture passant de 950 à 745 kg. L’autre évolution concerne le moteur double arbre de 1570 cm3 qui reçoit un double allumage et atteint ainsi la puissance de 170 ch (contre 115 ch pour la version routière), une valeur remarquable pour l’époque.

Depuis lors, la GTA s’est fait un nom en tant qu’icône incontestée de la sportivité Alfa Romeo et l’acronyme GTA a connu un tel succès que le public l’a rapidement associé aux modèles les plus sportifs d’Alfa Romeo en général.

Giulia GTAm : les différences

Expression ultime de la sportivité, la Giulia GTAm se distingue de la GTA par sa configuration biplace, son arceau arrière, son spoiler avant élargi et son aileron arrière en carbone, ultimes expression de sa sportivité. La GTA, de puissance identique, dispose de 4 places et d’un habitacle plus proche de la Giulia Quadrifoglio, lui permettant d’être un véritable supercar mais parfaitement adapté à un usage quotidien.

Crédit photo : Alfa Romeo©

