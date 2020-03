Bmw F900 XR : un trail routier diablement efficace

Nous avons essayé le nouveau trail routier de Bmw baptisé F900 XR et sorti au début de l’année 2020. Conçue sur la base du F850 GS, la F900 XR est proposée à un tarif plus intéressant : 10 995 euros (13 300 euros pour le F850 GS). Confortable, rassurant et puissant, ce nouveau F900 XR taille très bien la route et avale les kilomètres sans jamais faiblir.

Moteur chinois et prix bien placé

Sorti en janvier 2020, le F900 XR est le nouveau trail routier de Bmw. Équipée du moteur chinois Loncin (gros fabricant chinois de motos et moteurs, déjà partenaire de Bmw Motorrad pour les blocs des F750 GS et F850 GS), la F900 XR est vendue à partir de 10 995 euros, se plaçant directement face à la Yamaha 900 Tracer tarifée elle, à 10 599 euros.

Look moderne

Extérieurement, cette nouvelle F900 XR a un look assez classique et moderne, avec son réservoir taillé à la serpe. Notre modèle d’essai lui, est équipé d’un pack d’options qui monte le prix de la machine à 13 965 euros, telles que la béquille centrale, les feux additionnels, les poignées chauffantes, les pare-mains, le démarrage sans clef, la suspension réglable électroniquement et le feu de virage entre autres (voir liste détaillée dans la fiche technique en bas d’article).

Selle haute mais réglable

J’enfourche donc la moto sans besoin d’introduire la clef (option Keyless Ride) avec pour première impression la hauteur. La Bmw F900 XR possède en effet une selle placée, de série, à 82,5 cm, avec un débattement avant de 170 mm et arrière de 172 mm. Mais que les plus petits se rassurent, il est possible en option de ramener cette hauteur à 77,5 ou 79,5 cm. À l’inverse, les plus grands et ceux qui aiment voir loin pourront demander à ce que la hauteur de selle soit augmentée jusqu’à 84, 84,5 voire même 87 cm.

Bruit rauque et puissant

À la première ouverture des gaz, le pot d’échappement au look discutable (Bmw Peut mieux faire pour l’esthétique) sort un borborygme assez grave, viril voir même sportif quand on monte bien les rapports.

À l’aise en ville

C’est parti pour une balade dans Paris intra-muros, le temps de rejoindre l’autoroute A13 à partir de la Porte de Saint-Cloud. Les vitesses passent avec douceur et la boîte comme l’embrayage est très agréable. La recherche du point mort se fait sans aucun problème. La moto se faufile aisément dans la circulation parisienne, démontrant une bonne visibilité, une très bonne agilité et un rayon de braquage qui permet de se dégager facilement des embouteillages.

Idéale pour l’inter files

Sur le périphérique parisien, remonter les files se fait aisément, avec une position droite et haute qui permet de voir loin, des appels de phares qui interpellent les automobilistes grâce aux feux à LED puissants et une commande bien placée, complétés sur notre modèle d’essai par deux feux additionnels placés au niveau du bas de radiateur et les feux de détresse, qui s’actionnent à partir de la partie gauche du guidon. Rassurant et sécurisant.

Quelques images par temps sec (crédit : monsieurvintage.com©)

Réglages en roulant

Une fois sur l’autoroute A13, j’enclenche le régulateur de vitesse sur 130 km/h. Une manipulation simple et rapide qui se fait là aussi à partir de la partie gauche du guidon, en appuyant une première fois sur le bouton « SetRes » et une seconde fois pour valider le choix de la vitesse.

En roulant, on peut également modifier le réglage de l’amortissement à l’aide d’un bouton (Système Dynamic ESA – Electronic Suspension Adjustment) placé sous la commande rouge des feux de détresse, avec différents réglages disponibles. Ce système règle automatiquement l’amortissement de la jambe de suspension en fonction des conditions de conduite. Pendant la conduite, il est possible de choisir différents modes d’adaptation des amortisseurs et de régler la précontrainte de ressort de manière intuitive en appuyant sur un bouton à l’arrêt.

Il est également possible d’enclencher les poignées chauffantes (en option), réglables sur 3 niveaux. Le temps étant froid, très venteux et très pluvieux, cette option est loin d’être un gadget et réchauffe très efficacement les mains.

Également modifiable en roulant, comme à l’arrêt : les modes de pilotage. Il en existe trois sur la Bmw F900 XR : ROAD, DYNAMIQUE et RAIN. J’enclenche le mode RAIN à partir du bouton « MODE » situé sur la partie droite du guidon et le tour est joué. Une cartographie moteur là encore, rassurante et sécurisante, puisqu’elle modifie les paramètres de gestion moteur, avec plus de douceur pour un pilotage sur route mouillée.

Rassurante et sécurisante

Le guidon large et haut renforce le confort du pilote, placé très droit et haut. On a l’impression d’être perché sur une grosse GT de la marque.

La pluie tombe très fort, le vent souffle autant et malgré cela, la tenue de cap de notre F900 XR est immuable. La moto reste campée sur un rail, tel un TGV lancé et que rien n’arrêtera. C’est une fois de plus très sécurisant, d’autant que le carénage et la bulle me protègent bien de la pluie. Juste un petit bémol : en raison du porte à faux important de la roue arrière et malgré le garde-boue, tout le dos du pilote, comme l’arrière de la selle se retrouvent recouverts de terre et d’eau, à savoir.

Freinage au top

Sur route très mouillée (nos conditions météo d’essai : forte pluie et vent) comme sur le sec, le freinage est très efficace. L’arrière freine bien et l’avant freine fort, sans être radical. En cas de freinage d’urgence, la moto reste parfaitement droite sans aucune embardée, même sur route détrempée.

Décidément sur cette F900 XR, on se sent en sécurité et c’est son point fort.

Puissance et efficacité

Une fois la météo un peu plus clémente, bref quand il s’est arrêté de pleuvoir, je peux commencer à ouvrir davantage. La F900 XR repart fort dès qu’on la sollicite, avec une puissance optimisée par le mode Dynamic sélectionné sur l’écran TFT couleurs de 6,5 pouces parfaitement bien renseigné et lisible. Une puissance linéaire qui n’arrive pas sauvagement, très bien dosée et qui permet de ne pas être surpris même si ou ouvre fort la poignée de droite.

La F900 XR est indéniablement une routière, une caractéristique trahie par sa monte pneumatique, et assure parfaitement ce job. Pas faite pour l’Off-Road, elle vous emmène aussi loin que vous le souhaitez dans un confort premium.

À basse comme à haute vitesse, elle est constamment rassurante. Par son comportement, sa hauteur et cette impression de dominer la route.

Sortie de l’autoroute, elle se balade sans encombre sur les petites routes de campagnes et sur les nationales. Son poids contenu et son centre de gravité bien placé permettent de la balancer en pif-paf sans qu’elle bronche et avec une facilité déconcertante. Ses 105 chevaux lui permettent également de passer en mode agressif dès qu’il s’agit d’arsouiller un peu.

Conso : 5,3 litres aux 100 km

En faisant de la ville, des routes de campagne et de l’autoroute, nous avons enregistré une consommation moyenne de 5,3 litres aux 100 km. Au passage à la pompe et pour les futurs acheteurs, sachez que vous devez couper le contact de la moto afin de pouvoir lever la tirette du réservoir, afin de l’ouvrir.

Autre petit bémol à rajouter pendant l’essai : il faut sortir de l’École des Mines pour remettre le compteur journalier à zéro, impossible de trouver la manip ! Bah alors Bm, c’est comment qu’on fait dis ???

Bilan : une bonne routière BM à prix contenu

En affichant un tarif de 10 995 euros, cette F900 XR représente une très bonne routière Bmw à budget contenu. En face d’elle : la Suzuki V Strom 1050 est tarifée 12 999 euros, le Tiger 900 GT de Triumph à 11 800 euros et la V85 TT de Moto Guzzi à 11 699 euros (pour des performances moindres). La mieux placée et celle que la F900 XR a en ligne de mire, c’est la Yamaha 900 Tracer qui elle, s’échange contre un chèque de 10 599 euros.

Mais pour qui souhaite rouler allemand, malgré un moteur chinois de chez Loncin qui n’appelle aucune critique, en toute sécurité et sur une machine efficace, la F900 XR propose une excellente solution. On regrette tout de même l’absence d’un cardan, qui serait le mode de transmission idéale pour une telle routière.

Points +

La position de conduite

Les packs et équipements optionnels très pratiques

Freinage

Protection

Agrément moteur

Points –

L’absence de cardan

Manque d’efficacité du garde boue arrière

Design du pot d’échappement

FICHE TECHNIQUE BMW F900 XR MODELE 2020

Moteur

Type Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, double ACT, norme Euro5

Cylindrée 895 cm3

Puissance 105 cv à 8 500 tr/mn

Couple 92 Nm à 6 500 tr/mn

Allumage Électronique

Alimentation Injection électronique

Transmission

Boîte Boîte de vitesses à 6 rapports

Transmission Chaîne

Partie cycle

Cadre Cadre monocoque en acier avec moteur porteur

Longueur 2,16 mètres

Largeur 86 cm

Empattement 1,52 mètre

Hauteur selle 82,5 cm

Poids 219 kg avec pleins

Suspension Avant : fourche inversée de 43 mm, débattement de 170 mm

Arrière : amortisseur central réglable en pré-charge et détente

Freinage Avant : doubles disques flottants de 320 mm, étrier radial 4 pistons, ABS

Arrière : disque de 265 mm, étrier flottant simple piston, ABS

Roues Jantes en aluminium de 17 pouces

Pneu avant 120/70 ZR17

Pneu arrière 180/55 ZR 17

Réservoir 15,5 litres dont 3,5 litres de réserve

Autonomie Consommation de notre essai : 5,3 litres aux 100 km soit une autonomie de 250 km

Carburant Essence sans plomb 95 ou 98

Vitesse max Plus de 200 km/h

Coloris rouge, gris et or

Permis A2 Oui – compatible permis A2

Equipement de série

Ecran couleur TFT de 6,5 pouces avec connectivité BMW Motorrad

Phares LED (feux de route/de croisement)

Clignotants à LED

ASC

Modes de conduite Rain/Road

Levier de frein et d’embrayage réglable

Prise 12V

Bulle avec système de réglage

Options de notre modèle d’essai (2 970 euros d’options)

Headlight Pro, phare de virage adaptatif inclus

Modes de conduite PRA avec ABS Pro / DTC / MSR / DBC

Dynamic ESA (châssis à réglage électronique)

Béquille centrale

Keyless Ride

Appel d’urgence intelligent

Tarif 10 995 euros

Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre

NOTRE GALERIE D’IMAGES (Crédit photo : monsieurvintage.com©)

