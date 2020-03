Dacia fête ses 15 ans avec une série anniversaire

Dacia célèbre ses 15 ans d’implantation en Europe, en lançant une série limitée anniversaire sur le Duster et sur l’ensemble de sa gamme Stepway, hors Dokker. Une gamme disponible à partir de 13 390 euros pour la Sandero TCe 90.

Coup d’œil dans le rétroviseur

L’histoire de la marque roumaine Dacia est étroitement liée à celle de Renault. Fondée en 1966 par la signature d’un contrat de partenariat entre le gouvernement roumain et la marque au losange, Dacia, qui tire son nom de la dénomination antique de la Roumanie : la Dacie, fabriquait alors ses premières voitures chez UAP (Uzina de Autoturisme Pitesti), dans la ville de Pitesti, au bord de l’Arges.

En 1969 sort la Dacia 1300 présentée à Bucarest. Le pendant roumain de la célèbre Renault 12 (voir photo ci-dessous) présentée la même année à Paris. Il se vendra 2 278 691 Dacia 1300 entre 1969 et 2006.

En 1999, Renault rachète Dacia et lancera le premier modèle de la marque sur le sol français en 2004 ; la Logan (photo ci-dessous). Depuis, Dacia a connu un succès confirmé en France, grâce à un rapport qualité/prix très attractif.

15 ans déjà !

Pour fêter les 15 ans de sa présence en Europe, Dacia lance une série limitée anniversaire sur Duster et l’ensemble de sa gamme Stepway (hors Dokker), disponible à partir de 13 390€ TTC (Sandero TCe 90). La marque propose également une édition limitée tout équipée baptisée « City + » sur son best-seller Sandero, accessible à partir de 9 990€ TTC.

L’ouverture des commandes de ces 2 séries limitées est effective depuis le 4 février 2020.

Le succès au rendez-vous

Avec 3,6% de parts de marché et 564 854 véhicules vendus (+10,4%) en Europe en 2019, le succès de Dacia est au rendez-vous depuis le lancement de la Logan en 2004. Pour fêter ses 15 ans de présence en Europe, Dacia s’offre une édition anniversaire dans une teinte inédite Bleu Iron qui porte le numéro 15 ! Les modèles Duster, Lodgy Stepway, Logan MCV Stepway et Sandero Stepway sont dotés de série d’équipements toujours plus utiles et d’une signature spéciale « 15 ans ». Cette série transversale sera proposée courant 2020 dans tous les pays de commercialisation de la marque.

L’heure est aux séries limitées chez Dacia puisque la marque propose sur le marché français, également City +, une édition limitée de Sandero, la voiture la plus vendue à clients particuliers en France en 2019.

Une série limitée pour célébrer les 15 ans de Dacia en Europe

Basée sur la finition Stepway et Prestige sur Duster, elle est proposée en sept teintes (* 6 sur Duster) dont une teinte inédite qui fait son entrée dans la gamme, le Bleu Iron. Cette série limitée est dotée d’équipements de série et des technologies utiles Dacia : caméra et radars de recul, climatisation automatique ou encore écran tactile 7 pouces avec navigation et info-trafic, radio, prise USB et Bluetooth.

S’y ajoute la carte mains libres et le pack City Plus sur Duster qui comprennent l’avertisseur d’angle mort et la caméra multivues.

Personnalisation

À l’extérieur, on retrouve des jantes alliage de 16 pouces (17 pouces sur Duster), les strippings latéraux en bas de porte (uniquement sur Sandero), la signature « 15 ans » sur les seuils de portes avant et un badge anniversaire. À cela s’ajoute une coque noir nacré pour réhausser les rétroviseurs extérieurs.

Le design intérieur est également personnalisé avec une sellerie spécifique, des éléments de décor bleu sur les aérations, les contours de poignée et les sur-tapis avant et arrière.

Commercialisée en France depuis le 4 février 2020, les tarifs varient entre 13 390 € TTC pour une Sandero TCe 90 et 22 050 € TTC pour un Duster dCi 115 4×4.

Sandero : le plus vendu en France

En France, avec 140 548 immatriculations (VP + VU) en 2019, les ventes se stabilisent après plusieurs années record. En VP, Dacia prend la 5e place à 6,3 % du marché. Sandero conserve sa place de véhicule le plus vendu à clients particuliers en France tandis que Duster est dans le top 10 du classement général.

Série Limitée Sandero « City + »

Depuis le 4 février 2020, Dacia propose en France une édition inédite sur Sandero à un prix encore plus accessible. Caractérisée par ses rétroviseurs et ses boucliers ton caisse ainsi que son niveau d’équipement milieu de gamme, Dacia Sandero City + est disponible à partir de 9 990€ TTC. Le pack « City + » comprend le R-Plug & Music (radio, prises jack et USB, Bluetooth, DAB), la climatisation manuelle, des feux antibrouillards, des rétroviseurs extérieurs électriques et de nouvelles jantes 15 pouces.

Voici les tarifs de ces éditions anniversaire

(36)

Étiquettes : Dacia