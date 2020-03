La Fiat 500 des 60’s disponible en Lego

Fiat et Lego se sont associés pour le lancement d’un nouveau coffret Fiat 500 Lego Creator Expert. Une boîte comprenant un modèle inspiré de la légendaire Fiat 500F de la fin des années 60 et composé de 960 pièces. Vintage et collector !

189 032 briques pour une Fiat 500

Fiat et LEGO recréent une scène de La Dolce Vita, avec l’emblématique Fiat 500. Un nouvel ensemble «Fiat 500 LEGO Creator Expert» dévoilé au «Spazio MRF-Mirafiori» de Turin avec une incroyable construction à l’échelle 1: 1 de l’emblématique Fiat 500 fabriquée à partir de 189 032 briques LEGO. Un modèle inspiré de la Fiat 500F, présentée pour la première fois au salon de l’auto de Genève, en mars 1965. Une auto qui affichait une puissance de 18 chevaux, soit un demi de plus comparé au précédent modèle !

Fiat 500 : pas seulement une voiture

« Tout au long de son illustre histoire, la Fiat 500 a dépassé sa fonction matérielle d’origine pour prendre sa place dans l’inconscient collectif, devenant une icône internationale. Cela a pu également être démontré par sa récente exposition au Museum of Modern Art de New York« , a noté Cristiano Fiorio, responsable de la communication marketing FCA EMEA Region. « Nous savons bien que LEGO ne choisit que des produits emblématiques et nous savons que la Fiat 500 n’est pas seulement une voiture mais un phénomène artistique et culturel à forte valeur symbolique, ainsi qu’une expression joyeuse et colorée de l’esprit italien à travers le monde. »

Étendre la visibilité de ses marques

Le partenariat entre Fiat et LEGO fait partie d’un projet plus large dans lequel le groupe FCA est impliqué dans un certain nombre de collaborations exclusives en matière de licences, visant à étendre la visibilité de ses marques en dehors du monde automobile et à transmettre les valeurs clés de chacune d’entre elle. Le nouveau coffret Fiat 500 LEGO Creator Expert célèbre ainsi l’un des symboles les plus célèbres de la fabrication italienne au monde et rend hommage au légendaire film La Dolce Vita.

Inspiré de la légendaire Fiat 500F de la fin des années 60, le nouvel ensemble comprend un modèle de 960 pièces, avec toit ouvrant fonctionnel, intérieurs détaillés, coffre à bagages avant avec roue de secours, coffre arrière et un capot qui peut être ouvert pour voir le moteur une fois la construction terminée. L’ensemble comprend également un chevalet pliant, une palette et une peinture de la voiture devant le Colisée romain.

Une escorte de 50 Fiat 500

La présentation officielle du nouvel ensemble Fiat 500 LEGO Creator Expert a eu lieu au Spazio MRF-Mirafiori de Turin, où un modèle grandeur nature de l’icône Fiat a été dévoilé. Le modèle a été construit à partir de 189 032 briques LEGO, nécessitant 830 heures de travail. Après l’événement, une flotte de plus de 50 Fiat 500 d’époque a escorté la première Fiat 500 LEGO Creator Expert au magasin LEGO de Turin, Via Roma, dans le centre-ville. Disponible à partir du 1er mars sur le site officiel LEGO.com et dans les LEGO Stores, la boîte est vendue 84,99 euros. La Fiat 500 composée de 960 pièces affiche 24 centimètres de long sur 11 cm de large une fois montée.

Crédit photo : Fiat© et Lego©

