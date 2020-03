Nouveaux coloris et série limitée chez Alpine

Alpine lance une couleur bien pétante pour son modèle A110 en cette nouvelle année 2020. Un jaune claquant pour celles et ceux qui aiment les teintes acidulées. En plus de cette nouvelle teinte, le fabricant français propose désormais une galerie Atelier Alpine et une série limitée.

Une couleur par année

Alpine lance une nouvelle teinte disponible tout au long de l’année 2020. Une bonne nouvelle qui n’arrive pas seule puisque dans le même temps, la marque sportive française annonce la sortie d’une édition limitée A110 Légende GT qui elle, ne sera produite qu’à 400 unités.

Alpine A110 Color Edition : la vie en jaune

Alpine lance donc l’Alpine A110 Color Edition. Une version qui changera de couleur chaque année. Pour 2020, c’est le jaune qui a été retenu. Une couleur directement inspirée des années 60/70 et qu’on retrouvait en 1999 sur la Clio RS de 172 chevaux (Renault Sport).

Le modèle A110 Color Edition 2020, basé sur l’A110 S (292 chevaux – 4,4s pour le 0 à 100 km/h – 260 km/h – 320 Nm de couple) est vendu 71 000 euros, soit 4 500 euros de plus que l’A110 S, auxquels il faudra rajouter 2 400 euros si vous souhaitez avoir le toit noir en carbone, qui tranche avec le jaune.

Atelier Alpine : 29 coloris disponibles

Afin d’élargir sa clientèle et de plaire au plus grand nombre, avec en ligne de mire de potentiels clients situés hors hexagone (la marque ayant semble-t-il fait le plein en France), Alpine lance également Atelier Alpine, afin de personnaliser votre sportive. 29 teintes disponibles et historiques de la marque que vous pouvez découvrir ci-dessous :

110 exemplaires par couleur

En sachant que chaque coloris disponible dans Atelier Alpine sera limité à 110 exemplaires dans le monde. Un bon moyen de se démarquer par la teinte, comme par la quantité produite. Chaque coloris sera facturé 4 800 euros et vous aurez même la possibilité de personnaliser la couleur de vos jantes en alliage, moyennant un chèque supplémentaire de 720 euros, ou de vos étriers de freins contre 384 euros.

Alpine A110 Légende GT : élégance et raffinement

Parallèlement à l’A110 Color Edition, Alpine présente l’A110 Légende GT. Une version qui met l’accent sur l’élégance et le raffinement. Cette version affiche des éléments de style distinctifs de couleur or pâle ainsi qu’un habitacle personnalisé doté d’une sellerie cuir ambrée et chaleureuse.

L’attention porté aux détails et aux matériaux de qualité font de l’A110 Légende GT un exemple de sophistication à la française. Un raffinement qui a un prix puisque cette édition limitée est proposée à 69 300 euros, soit 9 600 euros de plus par rapport au modèle Légende classique.

L'A110 Légende GT est basée sur la version 252 chevaux (4,5 secondes au 0 à 100 km/h – 250 km/h – 1 123 kg).

Crédit photo : Alpine©

