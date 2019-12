Soirée 100% musicale autour des classiques de dessins animés sur CSTAR ce soir

Ce soir c’est le réveillon de Noël, avec son florilège d’huîtres, de saumon, de foie gras et Champagne ! Certains passent de la musique pour égayer la soirée et ça tombe bien, pour cet évènement festif, la chaîne CSTAR a décidé de programmer une émission qui diffusera une sélection des 50 plus grands clips issus des dessins animés d’hier à aujourd’hui ! Vintage et festif.

Mardi 24 décembre 2019 à 21.00 : c’est Noël sur CSTAR !

Pour attendre le père Noël, CSTAR vous propose un prime exceptionnel en cette soirée du 24 décembre. Une soirée musicale 100% familiale avec la sélection des 50 plus grands clips issus des dessins animés d’hier à aujourd’hui. Une soirée unique en son genre qui va plaire aux plus petits mais aux plus grands aussi (La belle et la bête, le Roi Lion, Vaiana, Les Trolls, Les Schtroumpfs, Moi, Moche et méchant etc…).

L’émission de ce soir sera présentée par la pétillante Morgane Miller. Une belle occasion de se remémorer en famille les bons moments passés devant un classique du dessin animé, tout en dégustant le chapon de Noël !

Bon réveillon à toutes et à tous.

Crédit photo : Cyrille George Jerusalmi©/CSTAR

(11)

Étiquettes : CSTAR