National Geographic dévoile la première photo de Cynthia Erivo dans le rôle d’Aretha franklin

La saison 3 de la série « Genius » diffusée sur la chaîne National Geographic sera consacrée à la chanteuse Aretha Franklin, décédée le 16 août 2018

Première photo

National Geographic en collaboration avec le studio Imagine et FOX 21 vient de dévoiler la première photo de la comédienne et chanteuse Cynthia Erivo (« Harriet, » « The Colour Purple »), qui incarne Aretha Franklin dans la prochaine saison de la série d’anthologie Genius : Aretha (voir photo ci-dessus). Déjà lauréate de nombreux prix dont un Tony®, une Emmy® et un Grammy® award, la comédienne est actuellement en lice pour l’Oscar® de la meilleure actrice et celui de la meilleure chanson originale.

Une des plus grandes chanteuses

Cette troisième et nouvelle saison comptera 8 épisodes, produits par Brian Grazer et Ron Howard et sera diffusée en 2020 sur la chaîne National Geographic. Une troisième saison de la série d’anthologie qui explorera le génie musical et la carrière incomparable d’Aretha Franklin, ainsi que son impact incommensurable et son influence durable sur la musique et la culture à travers le monde. Aretha Franklin était un prodige du gospel et un grand défenseur des droits civiques. Elle est considérée comme l’une des plus grandes chanteuses de ces 50 dernières années, et a reçu d’innombrables prix tout au long de sa carrière.

Un hommage à la reine de la soul

« Au cours de ces derniers mois, je me suis préparée à incarner la reine de la soul, que ce soit en écoutant sa musique, en regardant ses rares interviews ou en lisant des livres extraordinaires sur elle. Mon but est de vraiment capturer l’attitude et l’esprit d’Aretha », déclare Cynthia Erivo. « Je suis vraiment honorée de pouvoir travailler aux côtés d’une équipe musicale aussi talentueuse. Ensemble, nous allons rendre hommage à la reine de la soul et créer quelque chose de spécial ».

Voici le casting de Genius : Aretha : Cynthia Erivo : Aretha Franklin, Courtney B. Vance (« The People v. O.J. Simpson: American Crime Story ») dans le rôle de C.L. Franklin, David Cross (« Goliath, » « Arrested Development ») dans le rôle de Jerry Wexler, Malcolm Barrett (« Timeless, » « Preacher ») interprète Ted White, Patrice Covington (Broadway’s « The Colour Purple ») dans le rôle de Erma Franklin, Kimberly Hébert Gregory (« Vice Principals ») dans le rôle de Ruth Bowen, Rebecca Naomi Jones (« The Big Sick ») dans le rôle de Carolyn Franklin et Sanai Victoria (« Black-ish ») dans le rôle de Little Re.

Cette nouvelle saison de huit épisodes sera diffusée en 2020 dans 172 pays et en 43 langues. La date du premier épisode n’a pas encore été communiquée.

Crédit photo : National Geographic©

