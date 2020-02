Bob Geldof reforme les Boomtown Rats : nouvel album le 13/03/2020

Bob Geldof a réuni les Boomtown Rats pour la sortie d’un nouvel album qui vient marquer la fin d’une absence (discographique) de 36 ans. Le nouvel opus du groupe irlandais baptisé « Citizens of Boomtown » arrivera dans les bacs le 13 mars 2020, après « In The Long Grass » sorti en 1984.

Un mépris de l’autorité

Formés en 1975 à Dublin les Boomtown Rats rejoignent la scène punk émergente. La volubile arrogance du chanteur Bob Geldof et son mépris flagrant de l’autorité lui attirent les bonnes grâces (à lui et à son groupe) de tous les jeunes accablés par l’écrasante complaisance de l’église et de l’état.

Un des plus grands groupes des 70/80’s

Au Royaume-Uni, les Boomtown Rats commencent par tourner avec les Ramones et les Talking Heads, ébranlant et ridiculisant le statu quo aux côtés des Sex Pistols, des Clash, de Jam et des Stranglers. Ils deviennent l’un des plus grands groupes des années 70/80, avec une série de tubes classés au Top 10, des albums de platine, des Brit Awards et des prix Ivor Novellos. Avec leur hit « Rat Trap », ils entrent dans l’Histoire comme le premier groupe irlandais N°1 au Royaume-Uni.

Ils dominent les classements dans 32 pays avec « I Don’t Like Mondays », et sortent 6 albums qui marqueront leur époque : The Boomtown Rats (77), A Tonic For The Troops (78), The Fine Art Of Surfacing (79), Mondo Bongo (80), V Deep (82) et In The Long Grass (84).

Période “Live Aid”

En 1984, motivé par un reportage télé sur la famine en Éthiopie, Bob Geldof fait appel à de nombreuses vedettes et organise le Band Aid, coécrivant au passage « Do They Know It’s Christmas », l’un des singles les plus vendus de l’Histoire. Il monte le Live Aid l’année suivante.

Le moment semble bien choisi quand les Boomtown Rats font une pause après 6 disques et une myriade de singles. Chacun part mener sa vie. Bob Geldof enregistre 7 albums solos. Puis, un évènement les rassemble. Sans effort, naturellement, la rage et les frustrations ayant conduit à la création du groupe toujours aussi vives après tout ce temps.

Par nécessité

« Nous nous regroupons en 2020 par nécessité. Le monde est aussi foutu qu’il l’était en 1975. On ne peut plus rester silencieux face à ce constat. Nous ne faisons pas de la musique polie. Nous ne sommes pas des gens polis. C’est la rage qui nous anime. Toujours aujourd’hui. » C’est ce qu’a déclaré Bob Geldof pour expliquer ses motivations en cette nouvelle année 2020.

Le monde a-t-il besoin d’un autre disque des Boomtown Rats ? « J’en ai rien à foutre » répond Geldof, « Nous, oui, et ça nous suffit ». Dont acte. « J’adore cet album » ajoute-t-il. « Il est parfaitement à propos ».

THE BOOMTOWN RATS : CITIZENS OF BOOMTOWN – sortie le 13 mars 2020

Les Boomtown Rats 2020, une formation avec tous les anciens du groupe : Bob Geldof au chant, Pete Briquette à la basse, Simon Crowe à la batterie et Garry Roberts à la guitare. Citizens Of Boomtown, le premier disque des Boomtown Rats en 36 ans, comprend 10 nouvelles chansons et sortira le 13 mars 2020 chez BMG. Produit par Pete Briquette, le bassiste, il sera disponible sur toutes les plateformes numériques, en CD et en vinyle.

Petit bijou de rock décadent, le premier single « Trash Glam Baby » est sorti le 10 janvier 2020.

LISTE DES MORCEAUX

1. Trash Glam, Baby

2. Sweet Thing

3. Monster Monkeys

4. She Said No

5. Passing Through

6. Here’s A Postcard

7. K.I.S.S.

8. Rock ‘n’ Roll Yé Yé

9. Get A Grip