Micro-chaîne Thomson MIC256 : look vintage et technologie moderne

Nous avons testé la nouvelle micro-chaîne MIC256 de la marque française Thomson (créée en 1883). Son look est résolument vintage avec ses vumètres mécaniques mais sa technologie elle, résolument contemporaine. Un pur produit néo-rétro au design flatteur, qui trouvera toute sa place dans un salon.

Prix très serré : 149,90 euros

La marque française Thomson a sorti une micro-chaîne au look vintage baptisée MIC256. Un design très réussi qui utilise des vumètres à l’ancienne, de gros boutons métalliques et du bois. Nous l’avons testée et il faut reconnaître que ce produit présente un excellent rapport qualité/prix, à seulement 149,90 euros.

L’expérience du vintage

Thomson est une vieille entreprise française. Créée en 1883, l’enseigne hexagonale a connu trois siècles en s’imprégnant de chaque époque traversée, alors le vintage, elle connaît bien. Aujourd’hui, la marque propose une micro-chaîne rétro de conception bien contemporaine, la MIC256. Nous l’avons testée, depuis la commande à l’écoute, durant 3 semaines, ce qui nous a permis d’apprécier sa qualité de son et ses fonctions.

Bruit de fond

Seul bémol que nous émettrons par rapport au produit : le bruit. Oui, le bruit, que fait l’appareil quand on le met en marche et en fonctionnement. Une gêne qui disparaît dès qu’on monte un peu le son mais qui peut être embêtante à très bas volume puisque forcément, on l’entend. Cependant et pour 150 euros, le produit vaut vraiment le détour avec une puissance de 75 watts, une qualité de son correcte et un design très flatteur.

EMBALLAGE DE L’APPAREIL THOMSON MIC256

Chic & Vintage

Le mélange de gros boutons « or » et du marron est très chic. Ajoutez à cela les 2 vumètres à l’ancienne et vous obtenez un produit valorisant qui plus est, est efficace. Avec les enceintes et un subwoofer intégrés, l’ensemble dégage une puissance musicale de 75 watts, qui ne sature pas à fort volume.

Une chaîne complète

Les boutons, un peu durs à tourner, vous permettent de naviguer d’une source à l’autre (voir photos) et de régler le volume. La Thomson MIC256 dispose de ports USB, d’un lecteur de CD, d’un tuner à 40 stations mémorisables, du bluetooth pour écouter la musique de son smartphone et d’une télécommande aussi petite que pratique.

Une jolie touche rétro

L’appareil arrive via La Poste très bien emballée dans un carton, qui contient lui même des protections cartonnées pour éviter tout choc ou rayure sur le produit. Rapide à installer et à utiliser, il trouve rapidement sa place dans une des pièces de la maison, en imprimant la pièce d’une jolie touche vintage.

Pour plus de renseignements, cliquez sur ce lien.

Caractéristiques techniques

• Puissance totale musicale : 75 Watts

• Bluetooth®

• Tuner numérique FM avec recherche automatique

• 30 Stations radio mémorisables

• Lecteur CD MP3

• Port USB lecture pour vos MP3

• Port USB pour recharger vos appareils (câble inclus)

• AUX-IN 3.5mm

• Chargeur sans fil : induction*

• Équaliseur

• Télécommande : piles 2x AAA (LR03) (non incluses)

• Alimentation secteur 230V

Crédit photo : monsieurvintage.com©

(43)

Étiquettes : CHAINE THOMSON MIC256