Sennheiser fête ses 75 ans

2020 est une année très spéciale pour Sennheiser puisque le spécialiste de l’audio fête son 75ème anniversaire ! Depuis le début, en 1945 dans une ferme de Hanovre, Sennheiser façonne le futur de l’audio. Toute cette année, la marque allemande célébrera la magie du son et fera profiter ses fans de promotions, jeux-concours et éditions spéciales.

75 ans de passion

« Cette année, nous sommes très heureux de fêter 75 ans d’une indéfectible passion pour le son, marquée par des idées d’innovations exceptionnelles et la concrétisation de nombreux projets ambitieux », déclare le Dr. Andreas Sennheiser, co-CEO de Sennheiser, troisième génération de la famille à la tête de l’entreprise au côté de son frère, Daniel Sennheiser. « Cette même passion nous anime encore aujourd’hui : nous imaginons constamment de nouvelles technologies et des produits audio innovants qui font ressentir à nos clients les émotions que suscite l’écoute. »

« Partout dans le monde, les employés de Sennheiser ont à cœur de créer des expériences audio extraordinaires. Comme les musiciens sur scène, qui savent rendre un concert inoubliable, les équipes de Sennheiser donnent vie à des idées, pour nos clients et avec eux. D’où le slogan retenu pour cette année anniversaire : « This is Your Crew » – cette équipe est la vôtre », explique Daniel Sennheiser, co-CEO de Sennheiser. « En effet, nous allons profiter de l’occasion pour mieux présenter tous ceux qui nous entourent et sont rarement mis sur le devant de la scène : nos clients, nos partenaires, des artistes et amis et, surtout, nos fabuleux collaborateurs. »

75 anecdotes

Une présentation qui se fera au travers du témoignage de 75 personnes, qui racontent 75 anecdotes.

75 anecdotes publiées sur le site anniversaire de Sennheiser, www.sennheiser.com/75years, qui décrivent 75 moments magiques d’aujourd’hui et d’hier, témoignant de la richesse de l’univers Sennheiser. Les visiteurs pourront les lire, les écouter ou encore visionner des vidéos. Et tout au long de l’année, ce site web leur réservera des surprises : rappel d’événements historiques marquants, promotions et éditions spéciales de produits.

Promotions et éditions spéciales

Tout au long de cette année anniversaire, Sennheiser soignera ses fans avec des éditions spéciales, des promotions et des présents. Chaque mois, les clients professionnels pourront profiter d’offres spéciales sur une sélection de microphones, de systèmes sans fil et de casques professionnels. En mars, ce sera le cas pour le système de monitoring in-ear ew IEM G4-Twin ainsi que pour le kit micro-cravate ew 112P G4. Les audiophiles se verront aussi proposer des offres spéciales, y compris haut de gamme, comme le casque Sennheiser HD 820 avec amplificateur HDV 820. Et plusieurs éditions spéciales jalonneront également cette année anniversaire des « 75 ans ».

75 ans d’expériences audio inoubliables

Depuis ses origines, Sennheiser est animé par une fascination pour l’innovation. Un esprit de pionnier qui se perpétue de génération en génération. « Quand notre grand-père Fritz Sennheiser a fondé Sennheiser en 1945, cela s’apparentait à ce qu’on appellerait aujourd’hui une « start-up ». Même si l’aventure n’a pas commencé dans un garage, mais dans une ferme près de Hanovre. Ceux qui viennent visiter le siège, où l’on peut toujours voir la ferme, ressentent cette passion inextinguible pour le son et la soif de nouvelles idées », déclare le Dr. Andreas Sennheiser.

Rapidement, le Prof. Dr. Fritz Sennheiser a su mettre à profit ses connaissances et compétences acquises lors de sa carrière scientifique afin de répondre à la forte demande d’instruments de mesure et de microphones. Lab W lance son premier microphone développé en interne en 1947. Cette innovation marque le début d’une longue histoire d’innovation et de mise en œuvre d’idées nouvelles. Le premier « micro-canon » suit en 1956 puis, dix ans plus tard, le premier casque audio ouvert, HD 414, révolutionne le marché.

Le meilleur casque audio au monde

C’est dans les années 1980 que débute le développement international de l’entreprise familiale sous la direction du Prof. Dr. Jörg Sennheiser. La première filiale commerciale, Sennheiser France, est créée. A présent, Sennheiser compte 21 filiales dans le monde. Entre autres nouveautés, le légendaire Orpheus est consacré meilleur casque audio au monde dès son lancement en 1991. En 75 ans d’histoire, la marque a déposé de nombreux brevets et reçu de multiples prix, dont un Emmy, un Grammy, un prix Scientific and Engineering Award de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences et un prix Philo T. Farnsworth Award de l’Engineering Emmy®, témoignant du talent visionnaire du spécialiste de l’audio autant reconnu par les clients que par les experts.

Crédit photo : Sennheiser©

