Collectionneur&Chineur sort un numéro spécial « 100 héros de notre enfance »

Le magazine Collectionneur&Chineur vient d’arriver en kiosques. À sa UNE, 100 héros de notre enfance pour un numéro spécial qui nous fera replonger dans nos séries, nos dessins-animés et nos programmes préférés quand nous étions enfant ou adolescent.

Les Éditions LVA, leader de la presse de collection, publient un numéro hors-série consacré aux 100 héros de notre enfance. Tous ces dessins animés et séries télé qui ont bercé l’enfance de millions de Français de 1960 aux années 1990 : de Popeye aux Power Rangers en passant par Amicalement Vôtre, Ulysse 31 et La Petite Maison dans la Prairie…

Ces rendez-vous télévisés ont engendré jeux et jouets, disques, livres, BD et produits dérivés âprement recherchés aujourd’hui par les passionnés.

L’équipe du magazine vous révélera, dans ce hors-série de Collectionneur&Chineur, les objets les plus emblématiques et les plus rares, avec un atout de taille : tous sont cotés !

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, Collectionneur&Chineur est un journal bimensuel qui s’adresse aux passionnés de collection. Vous y trouverez des actualités, les trouvailles de la rédaction, des présentations d’objets de collection, des portraits de collectionneurs, des résultats d’enchères, les réponses aux questions des lecteurs, un calendrier des manifestations et des petites annonces triées sur le volet.

Hors-série de Collectionneur&Chineur

N°36H en vente depuis le 28 juin 2020

100 héros de notre enfance

Prix : 5,30 €

Distribution : MLP

Étiquettes : 100 héros de notre enfance