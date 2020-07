Bien préparer sa valise pour les sports d’hiver 2020/2021

En plein cœur de l’été et le confinement derrière nous, notre rubrique mode s’attache aujourd’hui à une activité chère aux Français : les sports d’hiver. En quête de grands espaces, de liberté et d’exercice, nous serons très nombreux l’hiver prochain à succomber à l’appel de la montagne. Et pour apprécier au mieux notre séjour enneigé, autant partir bien équipés.

Priorité à l’hexagone

Une certaine forme de frilosité s’est emparée de nous au sortir du confinement. Une crainte de partir loin, franchir les frontières et reprendre l’avion, autant d’étapes synonymes de blocage en cas de retour en force de la Covid-19, qui devraient bénéficier l’hiver prochain, à l’instar de l’été 2020, aux déplacements à l’intérieur de l’hexagone et par conséquent, vers nos massifs montagneux, nombreux et variés.

Quoi mettre dans sa valise ?

Pour bien préparer votre valise, Monsieur Vintage revient d’ores et déjà sur les incontournables vestimentaires des sports d’hiver ; une veste de ski pour homme, le pantalon, le bonnet, les lunettes, les chaussettes (bien épaisses et chaudes), les gants, les bottes et tout le nécessaire pour évoluer au chaud sans être engoncés. Sans oublier les deux éléments incontournables des sports d’hiver : le baume à lèvres et la crème solaire protectrice.

Avec ça, vous êtes parés pour chausser les skis.

4 activités et 3 couches

Pour ne rien oublier dans votre bagage, il conviendra de définir au préalable l’activité que vous exercerez sur place, pour le style et la fonctionnalité de vos vêtements :

Ski alpin

Ski de fond

Snowboard

Randonnée

Quatre activités qui respectent la règle de base des trois couches :

La première couche : c’est celle qui est en contact avec votre peau, autrement dit ; les sous-vêtements. Pour vous messieurs, privilégiez des matières respirantes comme le coton, pour votre boxer comme pour le maillot à manches longues, afin de mieux absorber la sueur. Pour le boxer, prenez-le moulant en évitant le caleçon large inconfortable qui fera des plis sous votre pantalon de ski. Le slip est également approprié, en coton lui aussi.

La seconde couche : il s’agit de la couche intermédiaire entre le sous-vêtement et la veste de ski. L’idéal est de choisir une matière légère, chaude et respirante, 3 critères que regroupe la fameuse polaire, vêtement incontournable à mettre dans votre valise. Pour le bas, la seconde couche peut être un caleçon à enfiler avant le pantalon de ski.

La troisième couche : c’est celle qui sera au contact de l’air, de la neige et des intempéries. Autant dire qu’il ne faut lésiner sur le prix et la qualité de ce vêtement, surtout si vous partez longtemps et de façon régulière. Elle vient recouvrir la seconde couche, il s’agit de la veste et du pantalon de ski.

Deux vêtements qui ne souffrent pas la médiocrité et qui doivent impérativement être imperméables.

L’imperméabilité d’un vêtement s’exprime en mm Schmerber, du nom de l’ingénieur textile Charles Édouard Schmerber qui a inventé cet outil de mesure. Pour information, 1 Schmerber équivaut à 1 mm colonne d’eau soit 0,1 mbar. En référence, ayez à l’esprit que la pression moyenne de la pluie est de 1 500 Schmerber et qu’à partir de 7 000 Schmerber, vous serez au sec ! Certaines vestes de ski vont bien au-delà de ce niveau d’imperméabilité, comme la veste Raidlight Hyperlight MP+ White Electric Blue, qui est à 20 000 Schmerber, au tarif de 220 euros.

La référence mm Schmerber est indiquée sur l’étiquette du vêtement, ou dans la fiche technique du produit si vous achetez sur internet.

Enfin, concernant le matériel, qu’il s’agisse des skis ou du snowboard, inutile de les acheter si vous n’allez qu’occasionnellement aux sports d’hiver, vous économiserez ainsi un budget conséquent. En revanche, si vous skiez régulièrement (une fois par an), cela vaut la peine d’investir dans une paire de skis ou le snowboard de vos rêves, idem pour les chaussures.

Crédit photo : Pixabay©

Étiquettes : Sports d'hiver 2021