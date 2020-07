Le Steampunk était un sous-genre littéraire qui s’est progressivement développé, pour devenir aujourd’hui un genre à part entière, dans l’esthétique, la mode, l’art, les films, etc… . C’est son aspect vintage qui le rend de plus en plus populaire.

Qu’est-ce que Steampunk ?

Les auteurs Jules Verne et H.G Wells sont considérés comme les fondateurs de ce genre, avec les œuvres 20.000 Lieues sous les Mers et The Time Machine. Au fil des décennies, le Steampunk s’est érigé en un véritable genre, au même titre que la Science-fiction ou la Fantaisie.

S’inspirant de l’époque victorienne du XIXème industriel, basé sur la technologie de la machine à vapeur, le steampunk a créé ses propres codes : style vestimentaire, gadgets, architecture, …. Tout le monde connaît le Steampunk, sans forcément avoir entendu ce terme. On le reconnait très facilement : les dirigeables, les engrenages et les gigantesques horloges sont les symboles de ce mouvement.

Qu’est-ce que le Style Steampunk ?

Outre les œuvres littéraires, cinématographiques et jeu-vidéoludique, le steampunk s’est aussi imposé en tant que style. Et pas n’importe lequel : un style vintage, victorien, rétro-futuriste, et parfois gothique.

Les gentlemen en costume et chapeau haut-de-forme, les ladies en corset et bottines, sans oublier la Montre à Gousset ! Il y a, à travers le monde, une multitude de conventions et de festivals consacrés à ce thème d’une époque plus ancienne, mais plus esthétique.

Des centaines d’artistes, de sculpteurs, de musiciens et de dessinateurs se sont approprié le steampunk, et l’alimentent par leurs créations.

Un large catalogue de produits steampunk

C’est justement la spécialité de La Boutique Steampunk ! Vous retrouverez sur ce magasin en ligne toutes sortes d’objets, d’accessoires et de vêtements Steampunk.

Des chapeaux haut-de-forme aux corsets, en passant par les masques, bijoux et lunettes Steampunk : de quoi vous faire une garde-robe complète. Sans oublier la décoration comme les tableaux ou les Horloges Steampunk !

Leur Blog est également 100% consacré à cet univers : les meilleurs Livres steampunk, les plus belles Créations, les Origines et l’Évolution du genre, etc…

à découvrir



Crédit photo : Pixabay et La boutique Steampunk©

Étiquettes : Steampunk