Le Barbier des Voyeurs ouvre ses portes à Paris 7

Le Barbier des Voyeurs a ouvert ses portes au 38 rue de Grenelle, dans le 7ème arrondissement parisien. Un salon dans l’air du temps qui revoit le concept du barber d’antan, revenu à la mode depuis quelques années, en l’enrobant d’un raffinement poussé et de prestations exceptionnelles.

Exalter la beauté des visages masculins

Pourquoi Voyeurs ? L’histoire commence il y a 17 ans avec la naissance de VOYEURS, un concept unique de salon d’optique précurseur. Ce salon est né de l’envie de surprendre et d’offrir un service d’exception pour la mise en beauté des visages auprès d’un artisan lunetier visagiste. Toujours animé par les visages et leur mise en beauté, VOYEURS va plus loin et surprend une nouvelle fois en créant LE BARBIER DES VOYEURS pour exalter la beauté des visages masculins dans leur ensemble.

Haut lieu de raffinement à la Française, Le Barbier des voyeurs accompagne les exigences du beau et du bien-être des hommes. Dans cet écrin chaleureux dédié à l’art de vivre au masculin, chaque passage est une invitation à la déconnexion. Au 38, rue de Grenelle, la discrétion est préservée. Néanmoins, à la sortie, gare aux regards portés sur l’élégance d’un homme mis en beauté.

Illuminer le beau

Sur place, vous découvrirez un accueil personnalisé, avec dégustation de café, thé, rhum, whisky ou saké. Des références pointues à la richesse aromatique reconnue, dénichées aux quatre coins du monde.

Cette entre de virilité façonne chaque visage, chaque personnalité en travaillant les formes pour illuminer le beau qui sommeille en chaque homme. Ici on travaille le visage sous toutes ses formes, du cheveu à la barbe en passant par les soins esthétiques pour régénérer la peau et retirer définitivement les poils (LED).

Ici, chaque client est unique. C’est à travers une diversité de prestations et conseils à la fois raffinés et personnalisés que les experts coiffeurs, barbiers, visagistes, esthéticiens font de chaque visite un moment unique révélateur de singularité.

Discrétion assurée

Pour les hommes les plus discrets, Le Barbier des Voyeurs offre à ses invités d’exception la possibilité d’entrer via une porte dérobée pour échapper aux regards indiscrets. Chaque fauteuil s’entoure de rideaux voluptueux pour se transformer en une cabine feutrée et ainsi préserver l’intimité.

Ce nouvel écrin parisien propose également de vous faire masser sur place, pour repartir détendu et le visage embelli.

INFORMATIONS PRATIQUES

Où ?

38, rue de Grenelle – 75007 Paris

Horaires d’ouverture

Lundi: 10–19h

Mardi: 10–19h

Mercredi: 10–19h

Jeudi: 10–22h

Vendredi: 10–20h

Samedi:10–20h

Réservation prestations coiffure, barbe, esthétique sur www.lebarbierdesvoyeurs.com

Crédit photo : Le Barbier des Voyeurs©

Étiquettes : Barber shops Paris