Les bienfaits des vacances en camping

Le coronavirus a bousculé notre société au plus haut point et sur tous les fronts (travail, famille, mode de consommations, etc.). Ce virus nous a surtout permis de nous rappeler l’importance de vivre le moment présent et des plaisirs simples. Nous recentrer sur l’essentiel, se focaliser sur ces vraies valeurs qui nous sont chers, éliminer ce superflue qui nous entoure au quotidien pour prendre du temps pour nous et nos proches. Un retour aux sources bénéfique et qui touche tous les secteurs. Et les vacances n’échappent pas à ce changement profond qui est en train de s’opérer.

Cet été nos habitudes estivales ont été bouleversées, et nous fuyons les plages bondées et les gros centres de vacances surpeuplés pour prioriser un retour à la nature nécessaire. La montagne et la campagne sont devenus la destination de nombreuses familles, afin d’échapper au monde et retrouver cette tranquillité et ce contact avec la nature qui nous manque tant. Pour de nombreuses familles, cet été aura été l’occasion de sauter le pas et de se lancer dans des vacances en camping ou en caravane. Ce mode de vacances « old school » revient à la mode par sa simplicité d’action (une tente dans le coffre de la voiture et le tour est joué) ainsi que par la proximité que cela permet avec les éléments naturels. Planter sa tente dans un champs en haute montagne après une longue et belle randonnée dans les Alpes, rien de plus simple et pourtant le plaisir en est infini et la famille est ravi. Oublié les hôtels luxueux et bondés, ce retour à la nature fera le plus grand bien à tous et fera le bonheur de vos enfants.

Ce retour aux sources par le camping s’accompagne aussi d’un retour au naturel, d’une envie d’authenticité dans tout ce que l’on touche, que l’on mange ou que l’on fait. De la nourriture bio et saine, évidemment, mais également des parfums et eaux de toilettes qui vous rappelle votre enfance et ce côté vintage que l’on aime tant, ou encore une redécouverte des métiers d’antan ou des modes vestimentaires d’autrefois… Ce côté vintage rassure et enchante, nous ressourçant tout en nous émerveillant.

Bien évidemment, le camping reste un bonheur à profiter en respectant certaines règles élémentaires de sécurité (emplacement de la tente, etc.) mais aussi de bons sens (ne pas jeter ses déchets n’importe où, respecter la nature, etc.). Profitez-en par exemple pour expliquer à vos enfants l’importance de bien monter sa tente pour éviter les infiltrations d’eau en cas d’orage ou encore l’importance de bien vérifier ses chaussures de marches avant de les remettre pour éviter des surprises, etc. autant de discussions qui seraient bien plus abstraites et futiles dans un gros complexe hôtelier !

Alors si vous n’avez pas encore sauté le pas, n’hésitez plus et lancez-vous pour des vacances authentiques en camping ! Toute la famille appréciera et (autre point non négligeable) votre portefeuille sera ravi ! Et retrouvez toujours plus de trucs et astuces et d’infos Mode et Lifestyle dans notre rubrique Fashion.

Étiquettes : camping