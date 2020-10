5 règles qu’un homme doit connaître pour bien s’habiller

En tant qu’homme attentif à son apparence, il existe certaines règles indispensables dont vous devez avoir connaissance. Cela non seulement pour votre propre plaisir, mais également pour attirer le regard des uns et des autres. En effet, un homme élégamment habillé ne passe jamais inaperçu. Avant donc de sortir de chez vous pour vous rendre sur votre lieu de travail, à un rendez-vous d’affaires ou à une soirée, vous devez faire attention à ce que vous portez. Voici 5 règles d’or pour parfaire votre habillement et vous faire des admirateurs (et admiratrices).

Investissez dans une montre

Comparativement à la femme, l’homme a une gamme de bijoux assez limitée. Parmi ceux qu’il peut porter sans avoir l’air d’un sapin de Noël, il y a la montre. Pouvant être utilisée pour déterminer votre goût et votre style, elle est encore plus indispensable lorsque vous exercez certaines fonctions. Par exemple, un voit difficilement un PDG de société, un chef d’entreprise ou n’importe quelle autre personnalité de haut rang se rendre à un rendez-vous important sans mettre une montre au poignet.

Sans doute, on aura l’impression qu’il manque quelque chose sur lui. Cela peut être un frein inconscient, pour l’autre, à un rapprochement entre personnes qui devraient être sur la même longueur d’ondes. D’où la nécessité pour vous d’investir dans une montre. L’idéal est de se tourner vers un chronographe raffiné et discret, mais qu’on remarquera par son élégance.

Veillez à votre apparence

Comme on le dit, c’est vous qui décidez de l’image que vous voulez que les gens aient de vous. Et tout commence par votre apparence. C’est en effet l’image première que vous renvoyez au public. Construisez donc votre personnalité, faites-vous un nom, inspirez votre entourage en soignant votre apparence. Détrompez-vous, il n’est nullement question d’enfiler à tout instant de beaux costumes et des paires de chaussures onéreuses. Loin de là ! L’idéal, si vos finances le permettent, serait de choisir des vêtements sur mesure qui imposeront votre personnalité. Pensez également à vous rendre régulièrement chez le coiffeur et/ou le barbier, entretenir votre corps et vous embaumer d’un parfum qui correspond au plus près à votre apparence et votre personnalité.

N’hésitez pas à mettre de l’argent dans les chaussures

Vous voulez paraître beau et élégant ? Investissez dans les chaussures ! En effet, après votre visage, ce sont vos pieds qui attirent l’attention des gens. Vous avez donc plus d’une raison de mettre la main à la poche pour vous acheter des paires de chaussures qui vous valorisent. Cependant, n’achetez pas tout et n’importe quoi. Le choix de telles ou telles chaussures dépendra de votre rang social, de votre métier, des circonstances et de l’image que vous voulez renvoyer. N’oubliez pas que les extrémités affichent l’élégance : chaussures, une belle paire de gants en cuir aux mains, la montre et la coiffure. Sachez quoi mettre selon les occasions.

Ne lésinez pas sur les lunettes

Les yeux subissent beaucoup d’agressions. Pire en ce siècle où nous sommes tout le temps contraint à travailler devant notre ordinateur, à rester des heures durant scotché à notre Smartphone ou à notre poste de télévision. Nos yeux ne sont pas non plus à l’abri de la poussière, des grains de sable et des petits insectes. En mettant donc des lunettes, vous vous protégez de tous ces aléas. Aussi, les lunettes permettent-elles de faire moins d’efforts oculaires ou de corriger vos problèmes de vue. Cela peut également faire partie d’un look, même si votre correction est faible voire inexistante.

Au-delà de tout ceci, certaines personnes peuvent paraître plus belles et plus élégantes lorsqu’elles portent des lunettes. Elles donnent une touche particulière à votre style et peuvent dans certains cas, vous distinguer des autres.

Choisissez des vêtements d’extérieur variés

Votre dressing doit être varié. Acheter tout le temps les mêmes types de vêtements peut refléter un manque d’ouverture et d’originalité. Pareil lorsque vous ne variez pas les couleurs. Les gens auront l’impression que vous portez tous les jours la même chose. Ce qui est mauvais pour votre image. Alors évitez de faire comme Einstein, qui pour s’éviter la notion de choix le matin, possédait les 7 mêmes ensembles, ou encore comme Barack Obama, qui confiait au Vanity Fair qu’il uniformisait son dressing pour éviter le nombre de choix (déjà très nombreux) à faire dans sa journée.

Vestes, cravates à pois ou à rayures, chemises couleur unie, à carreaux ou à rayures, tee-shirt… garnissez votre garde-robe de vêtements divers. Ce faisant, vous vous donnez plus d’une possibilité de combinaison et forgez par la même occasion une réputation forte. En revanche, ne l’oubliez jamais, le choix de vos vêtements doit être fait avec minutie. Ils doivent correspondre à votre taille, à votre silhouette.

Vous connaissez maintenant tous les détails auxquels vous devez faire attention si vous voulez paraître bien habillé. Ces règles ont résisté à l’épreuve du temps et vous aideront même à rencontrer l’âme sœur, pour les célibataires élégants.

Étiquettes : conseil look homme