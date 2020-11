Le parapluie de Cherbourg : le raffinement à la française

Noël approche, une édition 2020 chamboulée par la Covid-19 et un confinement qui ne doivent pas nous faire oublier que c’est la période des cadeaux. Nous vous présentons aujourd’hui un produit issu de l’artisanat de luxe et 100% français : Le parapluie de Cherbourg. Un objet fonctionnel et de haute qualité qui, en plus de vous protéger de la pluie, ajoutera un côté chic à votre dressing.

Le raffinement aux extrémités

Le raffinement s’affiche toujours aux extrémités. Une belle paire de gants en cuir, une casquette ou un chapeau, de belles chaussures en cuir, une montre, un sac à mains pour les femmes, une canne ou un parapluie pour les hommes. Des accessoires qui feront oublier une paire de jeans fatiguée, une veste élimée aux manches ou un pull distendu.

Le parapluie de Cherbourg fait partie de ces « accessoires » raffinés. Un objet que l’on conserve longtemps, par sa qualité de fabrication, sa robustesse et son allure. Parce que ce n’est pas un parapluie lambda et qu’investir 150 euros dans un tel objet est un investissement à long terme.

Il est né à Cherbourg, à la proue du Cotentin, terroir cerné par la mer qui tantôt le berce, tantôt le rudoie. Il en a hérité un solide caractère. Et comme un voilier battant pavillon de son port natal, il arbore fièrement, brodé à même la toile, le blason de la marque « Le Parapluie Cherbourg ».

Depuis 1800

Issu d’une famille de manufacturiers du cuir de Père en Fils depuis 1800 à Cherbourg, Jean-Pierre Yvon crée et dépose la marque « Le Véritable Cherbourg » en 1986. Aujourd’hui, elle est reprise par son fils Charles et devient « Le Parapluie de Cherbourg » depuis mars 2020.

Le Parapluie de Cherbourg c’est avant tout une attitude d’élégance, de savoir vivre, de galanterie, d’attention délicate et de confort protecteur face aux intempéries. Il est entré dans le cercle des amoureux d’authenticité au même titre qu’un beau sac à main, une belle paire de chaussures, stylo, montre, valise, voiture, bijou…

Le plus résistant au monde

Pour ne prendre qu’un modèle : « L’antibourrasque », c’est aujourd’hui le parapluie le plus résistent au monde. Conçu en fibre de verre, il plie mais ne rompt pas précise le fabricant. Vendu 125 euros, c’est un cadeau pour conditions extrêmes qu’on gardera longtemps, comme un bel objet fonctionnel.

Ouvert, son galbe prononcé par la voussure régulière des baleines, ainsi que sa toile taillée et cousue de haute façon, bien tendue sur sa charpente, lui confèrent une allure unique et reconnaissable entre tous.

Made in France

L’écusson cherbourgeois brodé est inspiré de celui de la ville de Cherbourg. On y retrouve le besant d’or, représentant la richesse des échanges avec les terres lointaines et l’étoile permettant aux navigateurs de se repérer en mer. Sur le haut du blason, une couronne symbolise l’ancienne ville fortifiée. Et pour la protection, les parapluies de Cherbourg sont croisés en défense. Le drapeau bleu, blanc et rouge à l’intérieur de la couronne symbolise le « Made in France ».

La manufacture est le cœur du Parapluie de Cherbourg. Elle regroupe un nombre restreint de femmes et d’hommes Manufacturiers du luxe qui s’investissent avec passion. Artisans de qualité qui ont su pérenniser un savoir-faire français d’exception, ils conçoivent avec expertise des créations uniques, synonymes de résistance et d’élégance.

Fabriqués à la main

Conçus en centre-ville de Cherbourg, ils sont fabriqués à la main avec pour devise le zéro faute, zéro défaut. Chaque Parapluie de Cherbourg est confectionné avec très grand soin afin d’offrir un ouvrage qui vous accompagnera dans toutes vos activités.

L’achat d’un Parapluie de Cherbourg est un investissement à long terme et aussi une démarche coup de cœur pour les amoureux de beaux objets.

Crédit photo : Le parapluie de Cherbourg©

