Offrez un pull pour homme à Noël

Même si la période est atypique avec le confinement et nous fait un peu oublier l’ambiance festive habituelle, Noël approche à grands pas. Il est donc temps, en attendant la réouverture des magasins dits « non-essentiels », de préparer nos cadeaux et nos décorations. Pour les hommes, voici une idée toute trouvée avec le retour des pulls graphiques sur les podiums, qui se glisseront facilement au pied du sapin.

J – 30 avant Noël

Dans un mois, nous passerons à table pour le repas de réveillon de Noël. Malgré le confinement de cette fin d’année qui fait un peu oublier cette période de festivités, il convient de préparer les cadeaux et les décorations.

Idée cadeau : un pull homme

Voici une idée cadeau pour homme que nous vous soumettons à un mois de la date butoir : un pull ! Qu’il soit marin armoricain, marin de Guernesey, irlandais, submariner, norvégien, islandais ou cowichan, le pull homme fera à tous les coups plaisir à celui qui le recevra.

1 pull 7 possibilités

Le pull marin armoricain

Tout le monde le connaît et notamment les plaisanciers, amoureux de la Bretagne et des océans. C’est un pull bleu marine, ou blanc, rayé blanc ou bleu à col cheminée ou à col rond, qui se ferme avec une boutonnière à l’épaule.

Le pull marin de Guernesey

Moins sur le devant de la scène que le pull marin armoricain, le « Guernesey » tire son nom de l’île de la couronne britannique située au large des côtes normandes, proche de Jersey. À l’origine, il était tricoté à la main par les femmes de marins, avec une maille très serrée qui permettait une protection optimale contre le froid, le vent et la pluie. Il n’a pas de boutonnage, est symétrique devant/derrière et possède des pièces en losange sous les aisselles ; certains modèles ont des pièces rectangulaires sur les épaules.

Le pull irlandais

Il est de couleur écrue, à la laine très épaisse et lourde. Il possède des formes torsadées telles que des épis, ou des lignes qui s’entrecroisent, sans oublier des croisillons. Appelé aussi pull d’Aran, il tire ses origines de l’archipel des îles d’Aran, sur la côte ouest de l’Irlande. Apparu au début des années 1900, il est à col rond ou roulé.

Le pull submariner

Le pull submariner est né d’une commande de la Royal Navy à l’approche de la seconde guerre mondiale. Il était destiné aux marins qui naviguaient en mer du nord. Un lieu où les conditions climatiques étaient particulièrement difficiles il fallait donc un vêtement confortable, chaud et robuste. C’est un pull à col roulé très prisé des motards, parce qu’il coupe parfaitement du vent, est serré à la taille et aux poignets tout en étant large au niveau de la poitrine, ce qui facilite la liberté de mouvement des bras. Un « must have » pour les bikers au long cours, qui le trouveront facilement en surplus militaire. Ou quand les alliés font la mode !

Le pull norvégien

Le pull norvégien rappelle le Jacquard français, lui-même interprétation du Fair Isle britannique. Il possède des motifs Jacquard sur la partie supérieure (poitrine et manches). Ses motifs s’inspirent de la culture et des codes norvégiens, avec des coloris différents et des motifs en « W ». Il possède un col montant fermé par une glissière. Il en existe également à col rond.

Le pull islandais

Il se rapproche du pull norvégien par les motifs Jacquard placés aux épaules et sur le haut de la poitrine. À l’instar du pull norvégien, le pull islandais est un reflet du folklore local. Ce pull-over Lopi, plus récent, possède également des motifs Jacquard avec un col très coloré. Il dispose d’une encolure ronde en double et est tricoté dans une laine épaisse.

Le pull cowichan

Il s’agit d’un pull de type « camionneur » tricoté dans une grosse laine épaisse et serrée. Il possède un col haut qu’on peut rabattre, de différents types. D’origine canadienne, il tire son nom de la Cowichan Valley, située au sud de l’île de Vancouver. On y retrouve également des motifs géométriques de type indiens, avec des teintes marron, écru et beige. Un vrai pull de bûcheron.

Fort de ces spécificités et si vous souhaitez ajouter une touche vintage à votre cadeau, sachez que le pull graphique fait son grand retour. Très à la mode dans les années 70, le pull graphique ou à motifs revient en force. Inspiré par le pull Jacquard, le pull à motifs peut être à carreaux, à damiers, à losanges et à toutes formes géométriques anguleuses. Le nom Jacquard tire son origine du lyonnais Joseph Marie Jacquard, qui inventa en 1801 le premier système mécanique à cartes perforées, dit « métier Jacquard », un métier à tisser mécanique et programmable. Avant d’être appelé Jacquard on parlait d’un pull Fair Isle, du nom de l’île écossaise située dans l’archipel des Shetland. Un modèle rendu célèbre par Edouard VIII, qui en portait au début des années 1920 (photo ci-dessous).

Étiquettes : pull homme