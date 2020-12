Les origines de la coloration capillaire

À l’instar du shampoing et du savon, la technique de coloration capillaire remonte à l’Antiquité. Elle existe donc depuis au moins 5 000 ans. Retour sur son histoire.

Diagnostic capillaire

Du shampoing à la coloration

Le mois dernier nous publiions un article sur les origines du shampoing. Notre rétrospective capillaire continue avec les origines de la coloration, que nous abordons aujourd’hui. Mais avant toute chose, revenons sur ce qui fait de nous des blondes, des rousses ou des brunes.

D’où vient la couleur des cheveux ?

La couleur de nos cheveux est décidée par le follicule pileux, la cavité où le cheveu est planté. C’est la pigmentation des follicules qui constitue la couleur de nos cheveux et cette pigmentation est déterminée par la mélanine. Cette mélanine, qui désigne un ensemble de pigments biologiques, définit également la couleur de la peau et des yeux.

Il existe deux types de mélanine :

L’eumélanine ; à l’origine des cheveux bruns ou blonds. Plus sa quantité de mélanine est élevée et plus le cheveu sera brun. Moins elle est élevée et plus le cheveu tirera sur le blond.

La phéomélanine ; à l’origine des cheveux roux.

Couleur et forme

Mais le follicule pileux ne détermine pas seulement la couleur des cheveux, il est également responsable, par sa forme, de celle du cheveu. Un follicule ovale en forme de virgule donnera un cheveu plat et frisé, alors qu’un follicule rond et bien perpendiculaire à la surface du cuir chevelu formera un cheveu bien rond et lisse. Et si le follicule est elliptique et parallèle à la peau, le cheveu sera crépu.

8 couleurs naturelles

En fonction du taux d’eumélanine ou de phéomélanine, il existe huit couleurs naturelles de cheveux ; noir, brun, auburn, châtain, roux, blond vénitien, blond et blanc.

Quelques chiffres

Couleurs et formes de cheveux sont multiples, mais les chiffres nous rassemblent. Nous possédons toutes (et tous) entre 100 000 et 150 000 cheveux sur la tête, avec une moyenne de 175 cheveux par cm². Et nous perdons toutes (et tous) environ 45 cheveux par jour. Un cheveu pousse de 1 cm par mois, soit 12 cm par an.

Les origines de la coloration

La coloration des cheveux remonte à la préhistoire. D’ailleurs dans la comédie « RRRRrrr ! » sortie le 28 janvier 2004 et réalisée par Alain Chabat, « la tribu des cheveux sales » se teignait les cheveux en rouge, à l’aide d’argile . Un film à la véracité historique plus que douteuse dont l’action se déroule il y a 37 000 ans, mais qui confirme en tout cas que la coloration ne date pas d’hier.

À l’époque de la préhistoire, l’homme se teignait les cheveux avec de l’ocre, des roches calcaires réduites en poudres, du charbon ou du sang d’animal. Plus tard, c’est le henné qui sera utilisé, puis l’argile, les cendres et différents types de sels.

La coloration a pris son essor à l’époque de l’Antiquité, quand les Romains et les Grecs utilisaient du nitrate d’argent contre les cheveux blancs (le nitrate d’argent se transforme en oxyde d’argent noir après oxydation dans l’air). Les Égyptiens quant à eux, privilégiaient le mélange du bleu indigo et du rouge (ou jaune) du henné.

Pour la décoloration

Comme aujourd’hui, nos ancêtres se décoloraient les cheveux. Le carbonate de sodium, la salicorne (également utilisé dans la fabrication du savon) les y aidaient mais un ingrédient moins connu était également utilisé : les fientes d’oiseaux de mer. Les Gaulois préféraient la chaux, au pouvoir blondissant efficace.

