La montre Heuer Monaco de Steve McQueen vendue 2 208 000 $

Le King of Cool fait encore parler de lui. Le dernier exemplaire connu de la Heuer Monaco, portée puis offerte en cadeau par Steve McQueen, est devenue la montre-bracelet Heuer la plus chère de tous les temps à l’issue de la vente phare organisée à New York par la maison Phillips, en association avec Bacs & Russo.

La dernière Heuer Monaco connue, portée par Steve McQueen lors du tournage de son film de course emblématique, Le Mans (1973), a été adjugée au prix record de 2 208 000 $ lors de la vente Phillips RACING PULSE, organisée à New York le 12 décembre dernier. Ce garde-temps est la montre-bracelet Heuer la plus importante de tous les temps et l’un des garde-temps les plus célèbres du XXe siècle.

La plus chère jamais vendue

La Heuer Monaco, lot numéro 20 de la liste, a été l’une des stars de cette vente qui a été retransmise en direct depuis New York avec une présence en ligne record. La première offre pour cette montre, listée initialement avec la mention « Estimation sur demande », s’est élevée à 200 000 $. À l’issue d’une guerre des offres de 7 minutes, la montre a finalement été adjugée à un enchérisseur en ligne pour un prix de 1 800 000 $ avant la prime d’achat. Il s’agit donc d’un nouveau record de prix pour une Heuer lors d’une vente aux enchères, ce qui en fait la montre-bracelet Heuer la plus chère jamais vendue. Des amateurs de montres du monde entier ont suivi en ligne et par téléphone ce moment historique.

Selon Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer, « la Heuer Monaco de Steve McQueen est certes devenue l’un des garde-temps les plus reconnus et emblématiques du siècle dernier, mais elle a aussi marqué à jamais la culture de TAG Heuer. Nous avons été touchés par l’enthousiasme suscité au sein de la communauté des montres avant cette vente. Ce résultat record est la preuve de l’importance historique et de l’héritage continu de ce garde-temps Heuer. »

Paul Boutros, responsable du département horlogerie chez Phillips et vice-président senior : « Nous avons eu l’immense honneur que M. Alltounian nous confie la vente de cette Heuer Monaco. Cette montre sera toujours associée au glamour et à l’excitation liés aux courses automobiles. Elle est incontestablement l’une des montres-bracelets Heuer les plus significatives de tous les temps. »

Plus qu’une montre : une icône

Lancée en 1969, la Heuer Monaco a révolutionné la donne. Il s’agissait du premier chronographe bracelet à remontage automatique d’une forme carrée et avec un boiter étanche (Piquerez) au monde, équipé du Calibre 11 et caractérisé par son micro-rotor et sa couronne à gauche. La référence Monaco 1133 est aujourd’hui une véritable icône chez les passionnés de chronographes avec un héritage qui perdure dans l’industrie horlogère. Créée par Jack Heuer, cette montre porte le nom du célèbre circuit de Formule 1 et a été choisie par Steve McQueen comme le chronographe par excellence dès le début du tournage du film Le Mans en 1970. À la fin du tournage, Steve McQueen a offert cette montre à Haig Alltounian, le chef mécanicien du film et son mécanicien personnel. Expédiée directement par Alltounian, cette montre présente un fond de boîtier portant la gravure « TO HAIG LE MANS 1970 », dédicacé pour lui par Steve McQueen.

Crédit photo : Tag Heuer©

