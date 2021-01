Society : une couverture rétro pour la « Pandémie saison 2 »

Le quinzomadaire d’informations édité par le groupe So Press : Society présente cette semaine une couverture au parfum rétro. Rappelant les affiches cinématographiques des années 50/60, le nouveau numéro de la revue présente Emmanuel Macron, Kamala Harris et Boris Johnson dans des combinaisons de chercheurs en titrant : « Pandémie saison 2 : et vous pensiez avoir tout vu ? »

Le nouveau numéro du magazine Society est arrivé ce matin chez les marchands de journaux. La revue, publiée un jeudi sur deux, présente pour cette parution une couverture un brin kitsch et vintage en faisant référence aux affiches de cinéma SF des années 50/60.

On y découvre le président Emmanuel Macron, le premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson et la première vice-présidente des États-Unis Kamala Harris, vêtus de combinaisons de protection sur un fond rouge avec une accroche anxiogène : « Pandémie saison 2 : et vous pensiez avoir tout vu ? ».

Autant de raisons de se pencher sur ce numéro qui propose également un dossier spécial BD de 52 pages, en plus des articles de société traités dans la revue.

Society du 14 au 27 janvier 2021 : en vente chez les marchands de journaux.

